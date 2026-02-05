Pizza Hut planea cerrar más de 200 locales mientras su empresa matriz revisa el futuro de la cadena

La famosa cadena de comida rápida Pizza Hut está planeando el cierre de unos 250 locales en todo Estados Unidos durante los primeros seis meses de este año. Además, la empresa dueña de los restaurantes considera vender la cadena.

La compañía Yum Brands, que lidera el mercado de comidas rápidas a nivel mundial, aseguró el pasado miércoles 4 de febrero que está enfocándose en las tiendas de Pizza Hut con bajo rendimiento. Hasta el momento, en Estados Unidos hay alrededor de 6.000 puntos de esta cadena.

Pizza Hut podría ser vendida luego de los resultados del año pasado. Foto: NurPhoto via Getty Images

El año pasado, en noviembre, la compañía estadounidense comentó que estaba tomando decisiones sobre Pizza Hut, pues la cadena ha enfrentado dificultades relacionadas con un modelo de negocio anticuado y la creciente competencia. En 2025, las ventas de los locales de estos restaurantes cayeron un 5 %.

Yum Brands, no obstante, detalló que a nivel internacional los resultados de Pizza Hut han sido favorables y se ha evidenciado un crecimiento en Asia, Oriente Medio y Latinoamérica durante los últimos meses. China es el segundo mercado más grande para estos restaurantes y representa el 19 % de las ventas mundiales.

Las estrategias para la cadena no han permitido que esta sobresalga sobre su competencia. Foto: Getty Images

La compañía de comida rápida no ha ofrecido la lista de los locales que se verán afectados en las próximas fechas.

El director financiero de Yum Brands, Ranjith Roy, ofreció detalles el miércoles sobre las medidas que planea tomar la empresa, basadas en las ganancias y en el panorama del último trimestre de 2025. La estrategia para Pizza Hut se basó en su propuesta de valor e incluyó incluso comida a cinco dólares, lo que llamó la atención de los consumidores; sin embargo, no se lograron los objetivos esperados en comparación con la competencia.

Por lo tanto, los ejecutivos de Yum Brands establecieron una nueva iniciativa llamada “Hut Forward”, que propone un programa dinámico de marketing, la modernización tecnológica de los restaurantes que seguirán abiertos y nuevos acuerdos para las franquicias.

Roy aseguró, de acuerdo con declaraciones recopiladas por la prensa, que la estrategia pretende ofrecer resultados a largo plazo y detalló que el cierre de más de 200 sucursales representa el 4 % del sistema de la marca.

Yum Brands, según su CEO, Chris Turner, invirtió más de 30 millones de dólares el año pasado. Este dijo en un comunicado que la revisión de las franquicias, iniciada en noviembre pasado, se espera finalizar este año para definir el futuro de la cadena de restaurantes en Estados Unidos.