Starbucks cerrará 400 tiendas en Estados Unidos: estas son las importantes ciudades implicadas y las razones de su decisión

La petición la realizó el director ejecutivo, Brian Niccol.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

30 de diciembre de 2025, 10:13 p. m.
Starbucks en EE. UU.
Starbucks en EE. UU. Foto: GETTY

Starbucks es una de las marcas de consumo más importantes del mundo actualmente. Según la empresa de datos ScrapeHero, Estados Unidos es el país en donde más presencia tiene, con sucursales en 3.821 ciudades, de 30.000 que hay en territorio norteamericano.

Starbucks busca rediseñar su estrategia económica, debido a las nuevas formas de trabajo de muchos de sus clientes y las pérdidas de clientes. Según ScrapeHero, al 15 de diciembre de 2025, la importante compañía cafetera contaba con 16.854 tiendas en Estados Unidos, obedeciendo a la estrategia de la marca que pretendía “estar en cada esquina”; sin embargo, su director ejecutivo, Brian Niccol, decidió cambiar su estrategia para, a partir de ella, tomar nuevas decisiones.

La nueva medida implica el cierre de 400 tiendas en el país norteamericano, destacando Nueva York, en donde, según CNN, se cerraron 42, locales, de los 725 que había al 15 de diciembre. Los estados en los que también cerrará sucursales son Los Ángeles, Chicago, Minneapolis y Baltimore.

Motivaciones del cierre

El cierre de las 400 tiendas de Starbucks obedece a un plan de reestructuración que manifestó el CEO de la compañía, en donde mejorará la ubicación de sus locales, no simplemente la cancelación de ellos.

“Planeamos abrir nuevas tiendas y renovar otras en 2026, incluso en ciudades metropolitanas como Nueva York y Los Ángeles”, dijo un portavoz de Starbucks en el medio American Bazaar Online, el martes 30 de diciembre de 2025.

Starbucks
Starbucks cafe interior - empty cafeteria behind glass wall with company logo sign, Moscow, 27.09.2019 Foto: Getty Images

No obstante, no solo la reubicación fue un factor determinante, la competencia con cafeterías de nicho y cadenas más pequeñas, que tienen un concepto similar al de Starbucks, influyen a la importante decisión.

Arthur Rubinfeld es uno de los creadores de la estrategia inmobiliaria y de diseño de Starbucks, en una entrevista con CNN Bussiness, confirmó: “Las zonas urbanas de Estados Unidos han visto un aumento drástico en la apertura de cafeterías competitivas que reducen el volumen de ventas de la tienda”

Expertos afirman que el éxito de Starbucks es propiciado por los trabajadores de oficina; sin embargo, a partir del 2020, muchos colaboradores adquirieron la modalidad de trabajo remoto, lo que genera que la importante cadena, pierda una parte de sus potenciales clientes.

Compañías Canadienses abren ofertas laborales con la oportunidad de trabajo remoto y salario en dólares.
Jóven trabajando desde su hogar Foto: 123RF

Cambio de estrategia de Niccol, CEO de Starbucks

Además de no tener “una tienda en cada esquina”, Brian Niccol manifestó su plan de recuperación de clientes, luego de perder algunos de ellos en los últimos años. Parte de su estrategia, es renovar las tiendas en 2026.

Starbucks anuncia cambios en sus tiendas de Estados Unidos para mejorar la experiencia de sus clientes

El nuevo mensaje de valor de la estrategia que lidera Brian Niccol busca posicionar a Starbucks como el “tercer lugar”, además del hogar y el trabajo de los consumidores.

Este año la empresa eliminó la política que le permitía a cualquier transeúnte, entrar al lugar sin consumir, el exdirector ejecutivo manifestó en su momento: “Existe un problema de seguridad en nuestras tiendas, en cuanto a la gente que entra y usa nuestras tiendas como baño público”.

Brian Niccol asumió la dirección de Starbucks en 2024 con el plan de recuperar los clientes perdidos; sin embargo, el éxito no ha sido inmediato y seguirá tomando medidas que le permitan lograrlo.

Brian Niccol, CEO de Starbucks
Brian Niccol, CEO de Starbucks Foto: Getty

