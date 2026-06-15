Bombardero con capacidad nuclear de EE.UU. explota y deja una enorme nube de humo negro. Este es el impactante video

Un bombardero de Estados Unidos se estrelló en una instalación militar en California este lunes, informó la base aérea.

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La aeronave B-52 Stratofortress cayó “poco después del despegue en la base aérea de Edwards” a las 11H20 locales, detalló la instalación militar en Facebook.

“Los equipos de emergencia respondieron de inmediato y la situación continúa en desarrollo”, agregó el comunicado.

BREAKING: A U.S. Air Force B-52 bomber crashed shortly after takeoff at Edwards Air Force Base, triggering an emergency response.



Emergency crews rushed to the scene as thick black smoke billowed from the wreckage scattered across the desert airfield.



More details, including… pic.twitter.com/JRx3R4ElJW — Fox News (@FoxNews) June 15, 2026

Consultado por la AFP, el departamento de prensa de la base aérea de Edwards no ofreció detalles sobre el accidente.

Poco después del mediodía, la base dijo en un nuevo comunicado que cerró su aeródromo y que desviará todas las aeronaves que tengan previsto aterrizar allí.

“Asimismo, todos los pases de visitantes no comerciales han sido suspendidos hasta nuevo aviso para permitir que la instalación se concentre íntegramente en las operaciones de respuesta de emergencia”, agregó.

Imágenes en medios locales mostraban una enorme mancha negra en la pista aérea, así como una columna de humo. Se observaban también vehículos de asistencia en la pista aérea.

MASSIVE fire after B-52 crash — huge black smoke plume engulfs California airbasehttps://t.co/u6kaVhzNYE pic.twitter.com/CemIHVI2ym — RT (@RT_com) June 15, 2026

No se ha informado sobre cuántas personas viajaban a bordo del bombardero ni si hubo heridos.

Según informó Associated Press, gran parte de las pruebas y el desarrollo de aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se llevan a cabo en la base .

La instalación militar se encuentra en el sur de California, a casi 100 kilómetros de Los Ángeles.

La base se extiende por tres condados. La mayor parte se encuentra en el condado de Kern, pero su extremo oriental está en el condado de San Bernardino y una franja meridional en el condado de Los Ángeles.

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El B-52 Stratofortress es un bombardero de largo alcance fabricado por la compañía estadounidense Boeing. Es utilizado por la Fuerza Aérea de ese país desde los años 1950.

Fue diseñado originalmente para ir a la guerra con la Unión Soviética, pero ha recibido mejoras continuas para mantenerlo en servicio durante décadas desde el fin de la Guerra Fría.

Estados Unidos ha desplegado la aeronave en conflictos en Vietnam, Irak, Afganistán y, recientemente, en Irán.

BREAKING:



A B-52 Stratofortress has crashed in California.



It’s the first time a B-52 crashes since the 2008 Guam crash pic.twitter.com/Z07Yeqqxwa — Visegrád 24 (@visegrad24) June 15, 2026

El avión suele tener una tripulación de cinco personas: un comandante de aeronave, un piloto, un navegador de radar, un navegador y un oficial de combate, de acuerdo con una hoja de datos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

El bombardero, que puede cargar diversas armas, incluyendo bombas y misiles de crucero, tiene una envergadura de 56 metros y una longitud de 48 metros.

Con información de AFP*