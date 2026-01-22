Economía

Puesto de perros calientes fue vendido por 450 millones de dólares; conozca los detalles del multimillonario negocio

La compra fue confirmada por medio de un comunicado de prensa.

Manuel Santiago Sánchez González

23 de enero de 2026, 12:45 a. m.
La compra fue realizada en los últimos días.
La compra fue realizada en los últimos días. Foto: Getty Images

Nathan’s Famous, que abrió como un puesto de perritos calientes de 5 centavos en Coney Island hace más de un siglo, ha sido vendido al gigante de la carne envasada Smithfield Foods en un acuerdo valuado en 450 millones de dólares en efectivo, anunciaron las compañías el miércoles.

Smithfield, que posee los derechos para producir y vender los productos de Nathan en Estados Unidos y Canadá y en Sam’s Clubs en México desde 2014, adquirirá todas las acciones en circulación de Nathan por 102 dólares cada una.

El combo de perro caliente del Grupo Éxito promueve el ahorro y aliviana el bolsillo de los colombianos.
La transacción es una de las más altas de los últimos años. Foto: Cortesía Grupo Éxito

Como casi todas las empresas de alimentación, Nathan’s ha estado bajo una importante presión inflacionaria. Los costos de venta de sus productos de marca aumentaron un 27% en comparación con el año pasado en su último trimestre, según informó la compañía en un informe presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). El costo promedio por libra de hot dogs aumentó un 20%.

Nathan Handwerker abrió el primer puesto de perritos calientes Nathan’s en Coney Island en 1916 con un préstamo de 300 dólares, según la empresa. Tras abrir varios locales más en Nueva York a lo largo de los años, la familia Handwerker vendió el negocio Nathan’s Famous a inversores en 1987. La franquicia ha seguido expandiéndose.

Nathan’s tiene una presencia cultural enorme en los EE. UU. tanto por su historia como por el famoso, o infame, concurso de comer perritos calientes que se celebra en su tienda insignia de Coney Island, donde concursantes de todo el mundo se reúnen cada 4 de julio para ver quién puede devorar la mayor cantidad de perritos calientes en 10 minutos.El restaurante está ubicado en el mismo terreno donde Handwerker abrió su primer puesto de perritos calientes.

El estadounidense Joey Chestnut es el actual campeón de Nathan’s en comer hot dogs, tras devorar 70.5 hot dogs con pan el año pasado. Chestnut ha ganado 17 de los últimos 19 eventos, estableciendo un récord en 2021 tras devorar 76 hot dogs con pan.

Debido a que son fáciles de preparar, los hot dogs se han convertido en una alternativa para consumir a cualquier hora del día.
Debido a que son fáciles de preparar, los hot dogs se han convertido en una alternativa de venta en miles de países. Foto: Getty Images

Si bien el primer concurso de comer perritos calientes del que se tiene constancia se celebró en 1972, Nathan’s afirma que los concursos informales comenzaron el año en que se inauguró el puesto a principios del siglo XX. Afirma que el concurso de 2025 fue su número 103.

Smithfield dijo el miércoles que el evento, que ha sido televisado por ESPN con una multitud estimada en 30.000 personas en Coney Island cada año, continuará.

Smithfield dijo que espera lograr ahorros anuales de alrededor de $9 millones dentro de los dos años posteriores al cierre del acuerdo.

“Como socio de larga data, Smithfield ha demostrado un compromiso excepcional al invertir en nuestra marca y hacerla crecer, manteniendo al mismo tiempo los más altos estándares de calidad y servicio al cliente”, afirmó el director ejecutivo de Nathan, Eric Gatoff.

La junta directiva de Nathan, que posee o controla casi el 30% de las acciones en circulación de las acciones ordinarias de Nathan’s Famous, aprobó la compra y acordó recomendar a sus accionistas que voten a favor del acuerdo.

Smithfield, que también posee las marcas de tocino Gwaltney y carne congelada Armour, obtuvo más de mil millones de dólares en ganancias operativas en 2024 sobre ventas de $14,1 mil millones.

Las acciones de Smithfield se mantuvieron sin cambios en las operaciones del mediodía del miércoles a $23,39.

En el año fiscal 2025, Nathan’s reportó ganancias de $24 millones con ingresos cercanos a los $150 millones. Se espera que la adquisición se cierre en el primer semestre de este año.

*Con información de AFP.

Noticias Destacadas