Juan Valdez redefine su estrategia en el mercado chino

La estrategia incluye la venta de café empacado a través de plataformas digitales.

Redacción Economía
20 de enero de 2026, 10:09 p. m.
Juan Valdez pertenece a los caficultores colombianos a través de la Federación Nacional de Cafeteros.
Juan Valdez pertenece a los caficultores colombianos a través de la Federación Nacional de Cafeteros. Foto: Grupo Ohla

La marca Juan Valdez informó que mantiene un análisis permanente sobre su presencia en China, uno de los mercados de mayor interés para la compañía por su tamaño, dinámicas de consumo y potencial de crecimiento.

Así lo señaló Procafecol S.A., empresa que administra la marca, al referirse al estado actual de sus operaciones en ese país asiático.

Desde hace varios años la compañía desarrolla negocios activos en China enfocados principalmente en la distribución de café empacado, especialmente a través de canales digitales y plataformas de comercio electrónico.

Entre estas se encuentran T-Mall, JD.com, Dewu y TikTok, donde la marca opera con distribuidores oficiales y autorizados, considerados un eje clave para su consolidación en ese mercado.

Cápsulas

En cuanto a las cafeterías y tiendas físicas, la empresa explicó que estas operaciones se encuentran actualmente en fase de definición.

En ese sentido, indicó que continúa evaluando de manera responsable y estratégica su expansión tanto en China como en otros países de Asia, en diferentes formatos de negocio, y que cualquier decisión será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales.

Juan Valdez reiteró que su estrategia internacional se mantiene enfocada en llevar el café premium 100 % colombiano a distintos mercados del mundo, fortaleciendo su presencia global de forma sostenible y alineada con su identidad de marca.

La compañía recordó además que Juan Valdez es la única marca de café de relevancia internacional que pertenece a productores colombianos, creada por la Federación Nacional de Cafeteros para generar valor agregado y mayores ingresos para más de 550.000 familias caficultoras del país.

