A dos horas de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca reconocido como ideal para los amantes de la aventura

Está ubicado a 90 kilómetros de la capital de Colombia.

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 3:17 p. m.
El rafting es uno de los deportes extremos que se puede practicar en varios sitios de Cundinamarca.
El rafting es uno de los deportes extremos que se puede practicar en varios sitios de Cundinamarca. Foto: Getty Images

Cundinamarca, ubicado en el centro de Colombia, es un destino turístico con gran riqueza natural y cultural y que es considerado una opción ideal para todo tipo de viajeros.

Uno de sus 116 municipios es Útica, ubicado en la provincia de Gualivá y a 90 kilómetros al noroeste de Bogotá, lo que representa alrededor de dos horas y 30 minutos de viaje en automóvil.

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, esta población es conocida por su clima cálido y su entorno natural, siendo un destino ideal para el ecoturismo y la agricultura.

Historia

La historia de Útica se remonta a la época prehispánica, cuando el territorio donde actualmente se ubica era habitado por los indígenas panches.

Posteriormente, a mediados del siglo XIX, fue fundada la población por parte de los hermanos Calixto y Anselmo Gaitán. Fue nombrada inicialmente Salinas. Dicho caserío se asentó en el actual barrio de Pueblo Viejo.

El nuevo poblado fue reconocido oficialmente en 1863. El liberal Manuel Murillo Toro, quien fue presidente de Colombia en dos oportunidades durante el siglo XIX, tenía allí una hacienda e hizo que a la naciente población se le diera el nombre actual, en recuerdo de una antigua ciudad del norte de África, de acuerdo con información de la Gobernación de Cundinamarca.

En materia económica, la principal actividad productiva es la agricultura, destacándose el cultivo de café, la caña de azúcar y los frutales. La ganadería y la producción de lácteos también son actividades que tienen relevancia.

Útica, Cundinamarca
Útica, Cundinamarca. Foto: Facebook Alcaldía de Útica, Cundinamarca

Sitios de interés

Útica se sitúa en la cordillera Oriental y tiene una altitud de aproximadamente 825 metros sobre el nivel del mar. “El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, como ríos y quebradas, que enriquecen su paisaje natural”, destaca la gobernación.

Entre sus principales atractivos se encuentra el río Negro, el cual ofrece un entorno perfecto para el ecoturismo y las actividades al aire libre. Este río es un lugar de recreación y disfrute para los habitantes y visitantes.

En el municipio se practican deportes de aventura con el rafting, el ciclismo de montaña y el trekking.

Otro sitio de interés es la iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, construida en el siglo XIX, una edificación de gran valor histórico y arquitectónico, la cual se ha convertido en un símbolo del municipio.

Uno de los principales eventos culturales del municipio son las ferias y fiestas que se llevan a cabo en el último trimestre del año y atraen a numerosos visitantes de la región.

