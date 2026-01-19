Turismo

El pueblo de Cundinamarca, muy cerca a Bogotá, que se ha convertido en refugio de bienestar, ideal para escapar de la rutina

Esta población se encuentra a solo 20 kilómetros de la capital colombiana.

19 de enero de 2026, 7:00 p. m.
Este municipio cundinamarqués está ubicado en la provincia de Sabana Occidente. Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de El Rosal - Cundinamarca / API

La cercanía de los pueblos del departamento de Cundinamarca con Bogotá, capital de Colombia, representa una llamativa y valiosa oportunidad para viajeros apasionados por la historia, la cultura, la gastronomía y el encanto natural.

A pocas horas de la ciudad, se encuentran destinos que cautivan con su combinación de patrimonio colonial, paisajes andinos y leyendas ancestrales, perfectos para escapadas de fin de semana.

El encantador pueblo boyacense cuyo primer nombre significa ‘lugar donde nace un río’, un destino con gran riqueza natural

Un ejemplo imperdible de esta cercanía es el municipio de El Rosal, situado a tan solo 20 kilómetros de Bogotá. Este encantador destino, ubicado en la sabana occidental de Cundinamarca, se ha posicionado como un refugio de bienestar, ideal para quienes desean hacer una pausa, respirar aire puro y dejar atrás el ritmo acelerado de la ciudad.

Rodeado de paisajes tranquilos y una atmósfera serena, este municipio cundinamarqués invita a los viajeros a reconectarse consigo mismos y con la naturaleza. Su reconocimiento como destino de descanso no es casual, pues según información de la Alcaldía Municipal difundida en sus redes sociales, este pueblo cuenta con diversos espacios dedicados al yoga, la meditación y el relajamiento corporal, pensados para quienes buscan experiencias de turismo consciente y espiritual.

Estos escenarios, sumados a su clima agradable y a la hospitalidad de sus habitantes, convierten a El Rosal en una opción perfecta para escapadas cortas enfocadas en el equilibrio físico y emocional. Además, su cercanía a Bogotá, lo hace mucho más atractivo para visitar durante un fin de semana sin necesidad de viajar largas distancias.

El Rosal, Cundinamarca
Así es El Rosal, Cundinamarca Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de El Rosal - Cundinamarca / API

Para los viajeros que buscan conectar con la naturaleza, esta población ofrece la posibilidad de realizar caminatas ecológicas por sus veredas, ideales para desconectarse del ruido urbano y dejarse envolver por la tranquilidad del entorno.

A lo largo de estas rutas, que se distinguen por el intenso verde de su exuberante vegetación, los visitantes tienen la oportunidad de descubrir auténticos tesoros naturales, como nacimientos de agua cristalina y paisajes dignos de admirar.

Es así como, a través de estos senderos, no solo es posible disfrutar del contacto directo con el entorno, sino también descubrir la vida campesina que aún se preserva con orgullo en este rincón de Cundinamarca.

Por esta razón, recorrer El Rosal se convierte en una experiencia que transforma, llena de aprendizajes y plenamente placentera para quienes buscan descansar, reconectarse y disfrutar de la calma que ofrecen este tipo de destinos cerca a Bogotá, perfectos para compartir en familia, con amigos o en pareja.

Noticias Destacadas