El encantador pueblo boyacense cuyo primer nombre significa ‘lugar donde nace un río’, un destino con gran riqueza natural

El departamento de Boyacá es uno de los destinos con mayor encanto de Colombia, gracias a su mezcla de historia, naturaleza, cultura y tradición.

Entre sus 123 municipios se encuentra Floresta, ubicado a 123 kilómetros de Tunja, a casi dos horas de distancia en vehículo.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá, el primer nombre de esta población fue Tobasía, expresión que en lengua muisca significa ‘lugar donde nace un río’.

Tras pertenecer inicialmente a Santa Rosa de Viterbo, en 1810 los habitantes de Tobasía, abanderados por sus líderes Manuel Ignacio de los Reyes y Manuel Ignacio Mogollón, “solicitaron ante el virrey Juan Sámano levantar una parroquia independiente en el sitio conocido como El Cenicero”.

Su nombre actual, Floresta, fue puesto debido a las numerosas flores que cubrían el paisaje de la zona. Adicionalmente, durante las luchas por la independencia de España, las tropas libertadoras pasarían por la nueva población rumbo a la batalla del Pantano de Vargas.

El pueblo boyacense cuyo nombre significa ‘señor de la grieta’, un rincón de gran riqueza natural e histórica

Economía

En materia económica, la agricultura es una de las principales actividades productivas. Se destaca el cultivo de papa, maíz, cebada y frutas, en especial la uva y la uchuva, con las que se producen vinos.

También hay cría de vacunos, cerdos y ovinos, al igual que la extracción minera.

Este municipio boyacense tiene una importante oferta natural. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) /API

Según Situr Boyacá, los habitantes de Floresta son reconocidos como hábiles comerciales. “Y esto, de seguro, ha hecho que muchos de sus productos se vendan bien en otros mercados, como es el caso de la cotiza o alpargate llanero, cuya elaboración de la capellada se hace con el caucho de las llantas”, resalta la publicación.

Los encantos del pueblo boyacense conocido como “lugar cenagoso”; cuenta con tres ecosistemas y diversas maravillas naturales

Sitios de interés y cultura

Entre los principales sitios de interés de la población, de acuerdo con el sistema de información turística, se encuentran la iglesia de la Inmaculada Concepción, la capilla de la Virgen del Amparo de Tobasía, las cuevas de Monticelo, las ermitas del Llano Mogollón y el parque principal, considerado “uno de los más bonitos del departamento”.

Dentro de las actividades culturales que se realizan cada año están las fiestas de la Virgen de la Salud y el Aguinaldo Florestano.

Adicionalmente, entre sus personajes ilustres se destacan Evaristo Dueñas, quien murió en la Batalla de Boyacá, y “Eliecer Silva Celis, antropólogo y fundador del Museo Arqueológico de Sogamoso. Para finalizar, un dato curioso: existe un pájaro llamado jaqueco, de cuyo pecho amarillo los habitantes de Floresta reciben el sobrenombre de los bucheamarillos”