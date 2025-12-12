Los encantos del pueblo boyacense conocido como “lugar cenagoso”; cuenta con tres ecosistemas y diversas maravillas naturales

El departamento de Boyacá, en Colombia, es un destino que resalta en el mapa turístico del país gracias a su diversidad natural, fuentes hídricas abundantes y paisajes que van desde lagos andinos hasta páramos espectaculares, los cuales se pueden contemplar sin prisa en cada uno de sus municipios.

Estos lugares conservan gran parte de la herencia natural y cultural de la región, invitando a locales y turistas extranjeros a descubrir rincones únicos como el municipio de Chiscas, un territorio que cuenta con varios pisos térmicos que van desde los 1.800 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.600.

Como producto de estos aspectos geográficos, es un pueblo con climas que van desde el medio al páramo, con un ecosistema heterogéneo y excepcionalmente bien conservado, por lo que es el hogar de la población más grande de venados cola blanca que aún permanece en la región, destaca el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).

Explorar este municipio es adentrarse en un escenario donde la naturaleza sigue su curso con armonía, ofreciendo a los viajeros la oportunidad de conectarse con la vida silvestre y descubrir la esencia intacta de Boyacá a través de cultivos que van desde la papa, pasando por el maíz, hasta la chirimoya.

Los venados de Chiscas, Boyacá | Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Chiscas en Boyacá / API

Un nombre que guarda la memoria de sus raíces

Sobre el origen del nombre de este encantador pueblo boyacense, según explica la Alcaldía Municipal en su página web, surgió como un tributo a los antiguos pobladores de la zona, ya que en tiempos pasados habitaron comunidades indígenas Laches y Chiscas.

Por su parte, Situr agrega que se trata de una expresión muisca que nombra a elementos del paisaje natural como ciénagas, motivo por el que es un territorio conocido como “lugar cenagoso”.

Al visitar Chiscas, los viajeros pueden descubrir una sorprendente riqueza natural gracias a sus dos cuencas hidrográficas: la del río Arauca, junto a su tributario, el Orozco, y la del río Chicamocha, alimentada por los ríos Pajarito y Chiscano.

Páramo Chiscano en Chiscas, Boyacá | Foto: Crédito: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) / API

Este tesoro ambiental ha motivado a la comunidad y a sus autoridades a trabajar de la mano por la conservación del territorio, dando origen a espacios como el Parque Temático de Chiscas, ubicado en pleno corazón del casco urbano.

En este lugar se pueden recorrer los tres ecosistemas que componen al pueblo: páramo, bosque andino y bosque seco, además de ofrecer senderos interpretativos y actividades enfocadas en la educación ambiental.