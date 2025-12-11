Suscribirse

El pueblo boyacense cuyo nombre significa ‘señor de la grieta’, un rincón de gran riqueza natural e histórica

Este destino se encuentra a dos horas de Tunja, capital del departamento.

Redacción Turismo
11 de diciembre de 2025, 6:00 p. m.
Beteitiva, Boyacá
Este municipio tiene varios atractivos que vale la pena conocer. | Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Boyacá es un destino considerado como uno de los más acogedores de Colombia para visitar y la temporada de vacaciones es una buena excusa para ir a conocer su oferta turística.

Este departamento alberga 123 municipios y es el segundo con mayor número de estos entes territoriales en el país, después de Antioquia, que tiene 125. Una de esas múltiples opciones para conocer es Betéitiva, un espacio rodeado de naturaleza, cerros y cascadas ubicado a solo dos horas de Tunja, capital del departamento.

El nombre de este municipio en lengua muisca significa ‘señor de la grieta’ y se le reconoce por ser un lugar tradicional, de gente tranquila y trabajadora, en donde los visitantes encuentran varios encantos turísticos.

Betéitiva, Boyacá
Este destino es una buena opción para vivir momentos de conexión con la naturaleza. | Foto: Alcaldía Municipal de Betéitiva/API.

Allí es posible conocer sobre la actividad agrícola, es especial sobre el cultivo de papa, maíz, cebada, fríjol y arveja. También es una tierra ganadera, con producción de leche, y minera, ya que allí se extrae carbón, yeso, caliza y hierro.

Encantos históricos

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que como parte del legado histórico y religioso que tiene este municipio boyacense, cuenta con varios lugares que ilustran al visitante sobre aquellos hechos y periodos determinantes en el acontecer y la memoria de sus habitantes.

Por ejemplo, está el Puente de Bolívar, sobre el río Chicamocha, donde se yerguen tres monumentos que conmemoran el paso del Libertador Simón Bolívar por esta tierra.

Betéitiva
Betéitiva tiene varios atractivos naturales. | Foto: Alcaldía Municipal de Betéitiva/API

De igual forma, está el Camino de Bolívar, sendero que ahora sirve para acortar la distancia hacia el municipio de Tasco; la capilla Santa Rita de Casia, declarada patrimonio histórico nacional; el Convento y la capilla de Otenga, donde está la Virgen de la “O”.

Pero este destino boyacense no es solo historia. Allí es posible disfrutar de sus encantos naturales como los cerros de El Tibet y El Duga, donde se puede avistar toda la provincia de Valderrama y practicar actividades al aire libre como el parapente, según datos de la Alcaldía Municipal.

A estos lugares se suma la reserva natural La Choqueta, hábitat de frailejones, fauna nativa y fuente de nacimientos de agua, y las cascadas Otenga, Azufre, Chorro Blanco y Chorro Colorado. Sus principales ríos son el Chicamocha y Soapaga.

Datos históricos

De acuerdo con Situr, según la leyenda muisca, el cacique Betacín se enamoró de la hija de un cacique de Iraca y cuando quiso casarse con ella, fue rechazado, por lo que al sentirse decepcionado, huyó a un lugar despoblado y sentó allí las bases para un asentamiento que llamó Betacín.

Reserva Natural La Choqueta
Reserva Natural La Choqueta, en Boyacá. | Foto: Alcaldía Municipal de Betéitiva/API.

Después, el lugar tomó el nombre de Betéitiva. En 1555, los padres dominicos evangelizaron la zona y un año después se conformó la encomienda. En 1601 se autorizó la instauración de un resguardo, hasta que en 1754 pasó a ser una parroquia; en 1820 esta perteneció al cantón de Santa Rosa de Viterbo.

El 17 de julio de 1819 y el primero de abril de 1820, Simón Bolívar y su ejército arribaron a Betéitiva y en memoria de su paso quedaron: El Puente de Bolívar y “La Piedra de Bolívar, ubicada cerca del casco urbano, en el sitio denominado el Alto, por donde se asegura pasó la Ruta Libertadora.

