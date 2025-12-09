Suscribirse

Turismo

Turista extranjera se mostró emocionada ante la magia de popular pueblo de Boyacá en diciembre: “Es un lugar tan increíble”

En medio de su asombro y alegría, la mujer explicó qué es lo que la atrae de este destino, especialmente en época de Navidad.

Linda Yicela Hernández Sánchez

9 de diciembre de 2025, 12:09 p. m.
Villa de Leyva, Boyacá
Turista en Villa de Leyva el Día de las Velitas | Foto: TikTok @colombia_expats

Actualmente, las redes sociales se han convertido en el medio más activo para conocer nuevas historias en tiempo real. Dentro de este mundo digital, los creadores de contenido de viajes se han posicionado como una de las principales fuentes de entretenimiento para quienes disfrutan explorar nuevos destinos, vivir experiencias diferentes y conocer la magia que guarda cada lugar por descubrir.

Por esta razón, en los últimos días se hizo viral la reacción de una turista extranjera mientras visitaba Villa de Leyva, uno de los pueblos más encantadores de Boyacá, que atrae con su enorme plaza y programación cultural a cientos de viajeros cada año, especialmente en época de Navidad.

Según se observa en el video que compartió la mujer estadounidense en su cuenta de TikTok, su emoción se debía a la magia que ofrece este municipio durante el Día de las Velitas, una celebración que ella destacó como una de sus festividades favoritas en Colombia.

“Esta es mi fiesta favorita en Colombia”, afirmó visiblemente emocionada mientras encendía sus velitas y disfrutaba el espectáculo de juegos pirotécnicos que iluminaba la plaza principal del pueblo, también conocida como la plaza mayor, considerada como la más grande de Colombia y una de las más imponentes de Suramérica con sus 14.000 metros cuadrados.

Además, para quienes no conocen de qué se trata esta celebración, explicó que en realidad es una festividad religiosa que rinde homenaje a la Inmaculada Concepción, pero que a lo largo de los años se ha convertido en una tradición colombiana, llena de simbolismo y valor espiritual, en la que muchos expresan sus deseos y propósitos para el año que está por comenzar.

Día de las Velitas in Villa de Leyva, Colombia 🕯️🇨🇴 This is my favorite night of the year and wow wow wow is this Colombian holiday absolutely unreal in Villa de Leyva!! Last night was an actual dream and I still can’t believe we got to experience that! If you’re looking for a really amazing place to experience día de las Velitas, I HIGHLY recommend the beautiful Pueblo, Villa de Leyva in Boyacá, Colombia 🇨🇴. #diadelasvelitas #villadeleyva #colombia

“La tradición consiste en encender pequeñas velas, establecer intenciones para los años venideros y reflexionar sobre el año que pasó”, se le escucha decir en la grabación mientras muestra su participación en esta festividad.

Posteriormente, recalcó lo feliz que estaba de visitar Villa de Leyva, calificando este pueblo de Boyacá como uno de los mejores lugares del mundo para celebrar el Día de las Velitas: “Es realmente el más guapo… Toda esta plaza está iluminada con velas”.

Finalmente, no ocultó su asombro ante el espectáculo de juegos pirotécnicos que se llevó a cabo en el marco del tradicional Festival de Luces de Villa de Leyva, un show que le dio aún más luz a su plaza principal, incluyendo también una presentación de drones.

“Y ahora las luces se encienden, esta ciudad es increíble. Villa de Leyva, 100.000 de 10, este lugar es tan increíble… Ha sido la mejor noche”, concluyó impresionada ante la magia que ilumina a este destino en diciembre.

