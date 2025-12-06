Suscribirse

Turismo

Estos son los encantos de la joya geográfica del suroeste de Antioquia, un mágico destino cafetero con diversidad de miradores

Este mágico lugar de bellos paisajes se encuentra a dos horas y media de Medellín.

Redacción Turismo
6 de diciembre de 2025, 11:32 a. m.
Tarso, Antioquia
Tarso, Antioquia, mezcla naturaleza e historia. Uno de los sitios imperdibles de conocer es la iglesia de San Pablo de Tarso. | Foto: Getty Images

El suroeste es una de las subregiones del departamento de Antioquia. Se caracteriza por su tradición como zona cafetera, es un territorio ideal para el turismo de aventura y también cuenta con la presencia de pueblos patrimonio.

Esta zona cafetera se enmarca en medio de imponentes montañas, como el Cerro Tusa, el Cerro Bravo, los Farallones del Citará y el Páramo del Sol, donde se encuentran sus 23 municipios.

Contexto: El pequeño pueblo de Antioquia donde es posible caminar entre cascadas y bosques sagrados

En esta región los viajeros se encuentran con los escenarios ideales para la práctica de actividades como avistamiento de aves, espeleología y senderismo. Además, tienen la posibilidad de conocer la historia de las comunidades indígenas que habitaron este territorio.

Uno de esos municipios es Tarso, un destino que destaca por la vista que brinda de la región, pues desde sus tierras se pueden apreciar 13 municipios vecinos, gracias a la amplia oferta de miradores que lo hacen único e ideal para visitar y realizar actividades al aire libre.

Tarso, Antioquia
En Tarso, Antioquia, hay diversidad de planes para hacer. | Foto: Getty Images

Es conocido como ‘Balcón del Cauca’ y gracias a su ubicación estratégica desde allí se aprecia también el cañón del río Cauca, por lo que se convierte en una verdadera joya geográfica del suroeste antioqueño, precisa el portal Turismo Antioquia Travel.

¿Qué se puede hacer en Tarso?

En este municipio antioqueño hay varios lugares que pueden visitarse y disfrutar. Uno de ellos es la Cascada Salto de Los Monos, que está a 3.5 kilómetros de distancia del casco urbano, donde se puede disfrutar del contacto directo con la naturaleza, monos aulladores y gran variedad de vegetación.

Este es un espacio encantador en el que los turistas se encuentran con piscinas naturales y cascadas de hasta 100 metros de altura, que lo convierten en el destino ecológico perfecto.

Contexto: El municipio antioqueño que es reconocido por su importancia histórica y por ser un polo de desarrollo; está muy cerca de Medellín

Otra caminata que se puede hacer es al Cerro Cristo Rey, aunque se encuentra catalogada como de alto riesgo, por lo que se deben tomar las precauciones necesarias antes de tomar la decisión de ir allí. Al subir a la cima se puede disfrutar de una hermosa vista del suroeste antioqueño y en el trayecto uno de los imperdibles es observar la variedad de aves que habita en la zona.

En el pueblo está el parque principal, que es catalogado como uno de los puntos de mayor interés, debido a que allí se encuentra la Iglesia San Pablo de Tarso, el busto de Jesús Aníbal Gómez (seminarista) y también el de Simón Bolívar.

Tarso, Antioquia
Tarso es considerado un gran mirador en Antioquia. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Un poco de historia

Datos del portal Corregimientos de Antioquia indican que la fundación de Tarso se registró a principios del siglo XX entre 1910 y 1912 por colonos provenientes de otras regiones del departamento. En ese momento se le dio el nombre de Quebradalarga, posteriormente, se creó como corregimiento de Jericó en el año de 1911.

Con el paso de los años el poblado tuvo una notable evolución, lo que, sumado a las peticiones de sus pobladores, llevó a que en 1936 se diera su creación como municipio.

Redacción Turismo
Briceño, Boyacá

El municipio boyacense que tiene nombre de general y se destaca por su clima agradable y sus cascadas ideales para refrescarse

Redacción Turismo

