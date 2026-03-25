Turismo

Viajar barato sí es posible: aerolínea lanza descuentos hasta del 35 % en vuelos nacionales y el 30 % en internacionales

Conozca cómo acceder a estos beneficios y cuáles son los requisitos.

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Redacción Turismo
25 de marzo de 2026, 1:39 p. m.
Turista de pie con su equipaje contemplando la puesta de sol desde la ventana del aeropuerto.
Turista de pie con su equipaje contemplando la puesta de sol desde la ventana del aeropuerto. Foto: Getty Images

Viajar por Colombia y a destinos internacionales cada vez es más accesible para los viajeros, gracias a las promociones que lanzan diferentes aerolíneas cada año. Estas ofertas permiten aprovechar descuentos que, en algunos casos, superan el 30 % en vuelos nacionales e internacionales, facilitando que más personas puedan conocer nuevas ciudades sin afectar su presupuesto.

Por eso, con el propósito de acercar el transporte aéreo a más colombianos y premiar la fidelidad de sus clientes, la aerolínea de ultra bajo costo JetSmart anunció una nueva alianza con Claro, uno de los principales operadores de telecomunicaciones del país, para ofrecer tarifas preferenciales en vuelos.

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Esta oferta, disponible desde el 15 de marzo hasta el 30 de abril de 2026, invita a los usuarios de Claro club (clientes Claro con servicios prepago, pospago u hogar), a acceder a estos beneficios a través de los canales digitales del operador.

La iniciativa contempla descuentos de hasta el 35 % en rutas nacionales y hasta el 30 % en vuelos internacionales operados por JetSmart, ampliando la posibilidad de que más colombianos planifiquen sus viajes dentro y fuera del país.

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Para acceder a esta promoción, es importante tener en cuenta las siguientes condiciones:

  • La compra debe realizarse con al menos 10 días de anticipación para vuelos nacionales y 14 días para internacionales.
  • Los descuentos aplican sobre tarifas regulares antes de impuestos. En tarifas promocionales se otorgará un beneficio adicional del 10%.
  • Los tiquetes nacionales podrán utilizarse entre el 25 de marzo y el 30 de junio de 2026, y los internacionales entre el 29 de marzo y el 30 de junio de 2026.
  • El cupón estará disponible para descarga a través de la página de Claro club www.claroclub.com.co
JetSmart
Aerolínea JetSmart Foto: Web JetSmart

“En JetSmart seguimos construyendo puentes entre los colombianos y sus destinos. Junto a Claro unimos esfuerzos para que más personas puedan acceder a tarifas preferenciales, haciendo del viaje aéreo una experiencia cada vez más accesible”, afirmó Carolina Ruiz, Gerente Comercial de JetSmart en Colombia.

Desde la compañía destacan que esta alianza se suma al crecimiento que ha consolidado la aerolínea en el país, donde actualmente conecta 11 ciudades a través de 21 rutas domésticas.

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Asimismo, resaltan su reconocimiento por Skytrax 2025 como la mejor aerolínea en su categoría. La flota de la compañía está compuesta por 54 aeronaves Airbus A320neo y A321, modelos líderes en eficiencia y reducción de emisiones de CO₂.

Además, los viajeros pueden aprovechar los beneficios del acuerdo con American Airlines, que permite acumular millas a través del programa AAdvantage®, fortaleciendo la propuesta de valor para los pasajeros.