Aerolínea lanza descuentos de hasta 60 % en vuelos nacionales y 30 % en internacionales: así puede aprovechar estas ofertas

La iniciativa también incluye un descuento sobre el valor de la maleta de bodega. Conozca los detalles.

13 de febrero de 2026, 2:40 p. m.
Para acceder a estas tarifas especiales se recomienda visitar los sitios oficiales de la aerolínea. Foto: Getty Images

Viajar barato sí es posible, y cada vez más colombianos lo confirman gracias a las iniciativas promocionales que distintas aerolíneas lanzan a lo largo del año. En esta ocasión, por ejemplo, JetSmart, la aerolínea de ultrabajo costo de mayor crecimiento en Suramérica, lanza descuentos de hasta el 60 % en vuelos nacionales y el 30 % en internacionales.

Esta iniciativa, denominada Coleccionando Atardeceres, surge de una alianza entre la aerolínea y Mastercard, compañía global que promueve economías más inclusivas a través de soluciones de pago digitales seguras y accesibles.

¿Cómo aprovechar estas ofertas?

Por medio de un comunicado, JetSmart explicó que, como parte de la campaña, los días 14 y 15 de febrero de 2026 se realizarán activaciones presenciales en los centros comerciales Gran Estación (Bogotá), Santafé (Medellín) y Mall Plaza (Cali). Los asistentes podrán recibir una gift card redimible en la web de la aerolínea, válida hasta el 17 de febrero.

Adicionalmente, indicó que, además de acceder a descuentos de hasta el 60 % en vuelos nacionales y el 35 % en internacionales, habrá ofertas de hasta el 50 % en rutas hacia Punta Cana.

Durante estos días, también habrá descuentos sobre el valor de la maleta de bodega de hasta $35.000 para vuelos nacionales y USD 25 para internacionales, aplicables a viajes entre el 28 de febrero y el 30 de mayo de 2026. La promoción contempla términos y condiciones específicas.

Por otro lado, señaló que con el propósito de seguir brindando beneficios a los tarjetahabientes de Mastercard Débito, ambas compañías extenderán la campaña del 17 de febrero al 31 de marzo. Durante este periodo, los usuarios podrán acceder a descuentos de hasta el 35 % en vuelos nacionales y del 25 % en vuelos internacionales, aplicables a compras realizadas los días martes, miércoles y jueves.

Los tiquetes adquiridos en estas fechas podrán utilizarse para viajar entre el 3 de marzo y el 30 de junio de 2026. El beneficio aplica bajo los lineamientos definidos para la campaña.

Coleccionando Atardeceres refleja nuestro propósito de seguir ampliando las posibilidades de viaje para más personas, integrando tarifas competitivas con beneficios concretos y múltiples puntos de acceso. Este esfuerzo responde a nuestro compromiso de ofrecer una experiencia cercana, accesible y alineada con las necesidades reales de quienes confían en JetSmart para planear sus viajes”, comentó Carolina Ruiz, gerente comercial de JetSmart.

Por su parte, Juan Luis Osorio, director de Marketing de Mastercard para Colombia, Ecuador y Venezuela, precisó que con esta alianza el objetivo es “acercar a más personas a nuevos destinos, haciendo que un pago simple y sin fricciones, con la tarjeta Mastercard Débito, sea el comienzo a ese viaje que siempre soñaste”, reafirmando su compromiso en seguir ofreciendo experiencias priceless.

