Turismo

Escapadas de fin de semana a Boyacá: elija el pueblo perfecto según su tipo de viaje

Este departamento ofrece destinos para todos los gustos, descubra cuál es el que mejor se ajusta a su espíritu viajero.

Siga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
13 de febrero de 2026, 1:37 p. m.
Plaza Mayor de Villa de Leyva, un pueblo andino declarado monumento nacional en 1954.
Plaza Mayor de Villa de Leyva, un pueblo andino declarado monumento nacional en 1954.

Viajar a Boyacá durante los fines de semana se ha convertido en una de las opciones favoritas para quienes buscan desconectarse sin alejarse demasiado de las principales ciudades del país.

Con una amplia oferta que combina historia, naturaleza y aventura, el departamento ofrece un pueblo ideal para cada tipo de viajero. Así puede elegir su destino ideal, según sus preferencias:

Para los amantes de la cultura y la arquitectura colonial

  • Villa de Leyva, una mezcla de patrimonio, historia y cultura

Villa de Leyva es uno de los pueblos más emblemáticos de Boyacá y uno de los destinos coloniales mejor conservados de Colombia, reconocido por su emblemática Plaza Mayor, considerada una de las más imponentes de Suramérica.

Esta plaza fue construida en el siglo XVl, por lo que tiene un gran valor histórico debido a que ha sido testigo de numerosos eventos importantes que han marcado la evolución de esta población, señala el portal oficial de turismo Colombia Travel.

  • Monguí, pueblo patrimonio de Colombia

Recorrer su centro histórico, con calles empedradas, casas de piedra y sitios emblemáticos, como la Basílica Menor y el Puente de Calicanto, invitan a sus visitantes a disfrutar un viaje al pasado lleno de aprendizajes.

Además, este pueblo es conocido por ser la puerta de entrada al Páramo de Ocetá, considerado uno de los más hermosos de Colombia.

Monguí, la cuna del balón

Para quienes buscan bienestar y conexión con la naturaleza

  • Cuitiva, uno de los pueblos que rodean el Lago de Tota

Al estar tan cerca del lago más grande de Colombia y uno de los paisajes de alta montaña más impresionantes del país, este municipio se convierte en el destino perfecto para quienes buscan un ambiente tranquilo para descansar o realizar diferentes actividades al aire libre.

  • Paipa, el paraíso de las termales

Este municipio es uno de los más populares de Boyacá gracias a su múltiple oferta de aguas termales, motivo por el que en 2025 fue sede oficial de la Feria Internacional de Turismo Termal. Con este evento Paipa consolidó su liderazgo en turismo de bienestar.

Vereda La Playa de Paipa
Hotel de la Piscina Termal La Playa
Para los apasionados de los deportes extremos

  • El Cocuy, uno de los destinos más imponentes de Boyacá

Para los viajeros que prefieren practicar ecoturismo y trekking de alta montaña, este pueblo boyacense puede ser una gran opción por ser la puerta de entrada al Parque Nacional Natural El Cocuy, donde se conservan algunos de los últimos nevados de Colombia.

Dentro de este parque también se pueden visitar atractivos como la Laguna Grande de la Sierra, el Púlpito del Diablo y el imponente Ritacuba Blanco, a través de caminatas exigentes que alcanzan grandes altitudes.

Por eso, para garantizar una mejor experiencia, se recomienda planear el recorrido con anticipación, realizar una adecuada aclimatación y cumplir las normas establecidas para el ingreso.

Estas son apenas algunas opciones de destinos para visitar en el departamento, ya que está compuesto por un total de 123 municipios.

