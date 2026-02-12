Así es la ‘capital turística de Boyacá’, destino de termales y naturaleza, ideal para vivir una experiencia relajante

Boyacá se consolida como destino ideal para pasar unos días de descanso en medio de una diversidad de atractivos naturales, culturales, históricos y gastronómicos. En su territorio, la oferta turística es amplia y para todos los gustos.

Este departamento alberga 123 municipios que ofrecen distintas alternativas para vivir diferentes experiencias en compañía de la familia o con amigos.

Uno de esos lugares que parece imperdible es Paipa, al que se le reconoce como ‘la capital turística de Boyacá’, uno de los destinos más visitados del departamento, reconocido por su infraestructura turística, aguas termales y monumentos históricos.

De acuerdo con la Gobernación de Boyacá, Paipa es un municipio turístico por excelencia, pues no solo es reconocida por ser cuna y gestora de grandes eventos nacionales e internacionales en materia cultural, sino también por el potencial en turismo de bienestar con sus aguas termales, uno de los más grandes atractivos de la ciudad.

Paipa es uno de los destinos turísticos más importantes del departamento de Boyacá. Foto: Getty Images

La fuente oficial indica que a las aguas termales de Paipa se les atribuyen beneficios terapéuticos y curativos. Allí los viajeros se encuentran con piscinas y spas que permiten a los huéspedes disfrutar de momentos relajantes en medio de un lindo paisaje.

Encantos naturales

Sin embargo, las termales no son los únicos encantos. En este destino boyacense, ubicado a aproximadamente tres horas de Bogotá, los turistas pueden disfrutar de un ambiente natural encantador soportado en imponentes montañas y una exuberante vegetación, por lo que es un escenario ideal para los amantes de la naturaleza.

Sus tierras ofrecen innumerables oportunidades para actividades al aire libre, como senderismo, avistamiento de aves y la exploración de los alrededores.

Uno de los atractivos de este destino es el Pantano de Vargas, el sitio donde se libró una de las batallas más importantes en la historia de Colombia. Este es un lugar histórico en el que se exhibe una monumental escultura. Visitar este sitio les permite a los viajeros conectarse con el pasado del país mientras disfrutan de vistas panorámicas de la región.

Paipa es uno de los destinos más turísticos de Boyacá. Foto: Getty Images

Paipa también se consolida como un escenario perfecto para la aventura. Allí se puede disfrutar de actividades como recorridos en el Lago Sochagota o cabalgatas por los paisajes rurales de Boyacá, opciones pensadas para distintos gustos. La fusión entre sus reconocidas aguas termales y la variedad de planes al aire libre hacen de este municipio un lugar ideal para quienes desean combinar relajación y emoción en un mismo viaje.

Así las cosas, ya sea que el viajero busque aventura o simplemente desee disfrutar del aire fresco, la belleza natural de Paipa ofrece el escenario perfecto para vivir momentos relajantes.