Cuatro lagunas para conocer en un viaje por Boyacá, destinos imperdibles para los amantes de la aventura

Boyacá es uno de los destinos imperdibles cuando se trata de pasar unos días de descanso en medio de la naturaleza, conociendo de la historia y admirando los pueblos coloniales que allí se encuentran.

Es un destino de amplia oferta natural y dentro de las muchas opciones están algunas lagunas que tienen sus encantos y vale la pena conocer. En la lista se incluyen el lago de Tota, que es el más grande del país; la laguna de Iguaque, la laguna Negra y el lago de Sochagota.

Lago de Tota

Este bello lugar está ubicado a una altitud de 3.015 metros sobre el nivel del mar y situado en cercanías a los municipios de Cuitiva, Tota y Aquitania.

Se le reconoce por su belleza natural y su importancia ecológica y agrícola. Además, es famoso por ser el hogar de la hermosa Playa Blanca, uno de los lugares turísticos más emblemáticos de ese departamento, y por albergar una gran diversidad de flora y fauna. Es un buen destino para hacer senderismo, avistamiento de especies y para disfrutar de deportes acuáticos.

En el Lago de Tota se puede disfrutar de Playa Blanca. Foto: Universal Images Group via Getty

Laguna de Iguaque

Este cuerpo de agua está en el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque y representa, según la leyenda muisca, el lugar donde nació la humanidad. La diosa Bachué, madre primigenia del pueblo muisca, y su hijo, Iguaque, se unieron para concebir seres que poblaron la tierra a través de las generaciones.

A este lugar se llega caminando y los viajeros se encuentran con ejemplares de fauna nativa, como los venados de cola blanca, zorros, monos, faras, alondras, colibríes e insectos y especies de flora silvestre, como orquídeas, frailejones y chusques. Es un buen plan para los amantes de la naturaleza y la aventura.

Laguna Negra

Otro de los tesoros y cuerpos de agua imperdibles para visitar en un viaje por esta región del país es la laguna Negra. Este espejo de agua se extiende aproximadamente 730 metros de largo y 80 metros de ancho, y se encuentra a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar, de acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).

Laguna Negra en el departamento de Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística dse Boyacá (Situr)/API.

Este encantador lugar se encuentra a 8 kilómetros del casco urbano de Mongua, unos 45 minutos en carro y unas tres horas, aproximadamente, caminando. Allí, es posible disfrutar del paisaje de los páramos de Siscunsí y Ocetá. En el recorrido se observan diferentes especies como frailejones y el ecosistema de páramo y subpáramo, indica la mencionada fuente.

Lago de Sochagota

Este lago artificial fue creado con el fin de impulsar el turismo en el municipio de Paipa y a su alrededor se encuentra una buena infraestructura hotelera. Los viajeros aprovechan este lugar para realizar deportes náuticos y otras actividades de esparcimiento, como el senderismo y el avistamiento de especies. Este lago es un escenario perfecto para relajarse, divertirse y enamorarse de la capital turística de Boyacá, como se le conoce a Paipa.