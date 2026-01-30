Boyacá es considerado uno de los destinos más acogedores de Colombia. En sus tierras hay una mezcla de historia, naturaleza y tradición de la que pueden disfrutar quienes deciden conocerlas.

Pueblos coloniales, lindos paisajes y una deliciosa gastronomía complementan la oferta que este departamento tiene para sus visitantes. Alberga 123 municipios, cada uno con sus propios atractivos.

Así es la ‘capital mundial de la guanábana’, un destino con más de 400 años de historia para visitar en Boyacá

Uno de estos destinos es Duitama, ciudad a la que se le conoce como ‘la perla de Boyacá’, debido a que ha sido uno de los municipios más prósperos y dinámicos del departamento. Su desarrollo industrial, comercial y cultural ha sido muy importante durante años y es considerado el centro económico más relevante de la provincia de Tundama.

El Sistema de Información Turístico de Boyacá (Situr) indica que el turismo religioso, histórico y ecológico también se ha convertido en impulsor de la economía local.

Duitama es una ciudad histórica ideal para visitar en Boyacá. Foto: Getty Images/iStockphoto

Lugares de interés en Duitama

Así las cosas, entre los lugares para visitar están la Catedral de San Lorenzo de Duitama, erigida en honor al Divino Niño, y en donde se mezclan estilos romano, dórico y barroco; el parque de Los Libertadores, el Pueblito Boyacense y la capilla de la Trinidad. A estos se suman el parque arqueológico de Tocogua, los páramos de Pan de Azúcar y La Rusia, el Hoyo de la Calera y la reserva de Guanentá.

El pueblo de Boyacá, reconocido por sus diferentes pisos térmicos y su riqueza cultural, ideal para los amantes de la naturaleza

El parque Los Libertadores es reconocido porque allí se encuentra la Catedral, el árbol de la Cedrela, el cual tiene aproximadamente entre 25 y 30 metros de altura y florece de enero a agosto; una escultura de Simón Bolívar; el edificio de la Alcaldía y a los lados del parque se aprecian jardines que complementan la belleza del lugar.

El Pueblito Boyacense es otro de los icónicos lugares de esta ciudad. Es un conjunto residencial de siete manzanas en las que se representan pueblos lindos del departamento, tales como: Villa de Leyva, Tibasosa, el Valle de Tensa, El Cocuy, Sachica, Monguí y Ráquira.

El Pueblito Boyacense es uno de los lugares lindos para visitar en un recorrido por Duitama. Foto: Getty Images/iStockphoto

Cada réplica de estos pueblos posee 16 casas, cada una con la arquitectura del pueblo que representa, y en sus plazoletas se construyó el parque principal del pueblo que eligió. Este sitio fue declarado patrimonio cultural y turístico de Boyacá en 2006.

Duitama también cuenta con varios centros comerciales, almacenes de cadena, bancos; al igual que goza de un completo servicio de transporte público municipal e intermunicipal, cadenas de hoteles y restaurantes para todos los gustos.