El pueblo de Boyacá, reconocido por sus diferentes pisos térmicos y su riqueza cultural, ideal para los amantes de la naturaleza

Se ubica a 189 kilómetros de Tunja.

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 12:23 a. m.
La Uvita, en Boyacá.
La Uvita, en Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

El departamento de Boyacá es un departamento con grandes atractivos y una rica historia. Sus 123 municipios están integrados en 15 provincias.

Una de estas poblaciones es La Uvita, ubicada a 189 kilómetros de Tunja, la capital departamental.

De acuerdo con información del Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), su nombre fue puesto debido a la cantidad de árboles de uva que había en la zona cuando llegaron los españoles. Y su fundación se produjo por los “continuos altercados existentes entre los pobladores indígenas y los blancos de la vecina Boavita”.

El encantador pueblo boyacense cuyo primer nombre significa ‘lugar donde nace un río’, un destino con gran riqueza natural

“Dichas disputas llevaron a los españoles a fundar un nuevo poblado en los terrenos donados por la familia Figueroa. Los nuevos vecinos se comprometieron con el presbítero Vicente Ferrer del Río de Loza a cuidar de la Cofradía del Santísimo Sacramento y de la Virgen de Guadalupe; así fue como este fundó en 1758 la nueva parroquia de La Uvita, que en lengua muisca traduce pradera de la fértil labranza”, agregó la publicación.

La Uvita, Boyacá
El turismo de naturaleza es una de las actividades para desarrollar en La Uvita, Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API

Geografía y economía

Debido a su ubicación, el municipio tiene varios climas, desde el frío, de páramo, “hasta uno más cálido cerca de las riberas del río Chicamocha”, agrega Situr.

“Las principales fuentes hídricas son la Laguna Negra, el río de Los Andes, la quebrada Grande, que además son atractivos turísticos naturales junto con los cerros Monserrate, San Jerónimo y El Tabor, el pico Ventanas, el alto Arenal de las Brujas y la loma del Caballo Rucio”, señala.

En materia económica, la principal actividad es la agricultura destacándose los cultivos de papa, frijol, maíz, cítricos, frutas y hortalizas. Adicionalmente, la industria láctea y la exportación de carne de ganado bovino son relevantes.

El nombre de este pueblo boyacense se dio por la gran cantidad de estas aves que encontraron los españoles a su llegada a América

Sitios de interés

En materia cultural, los principales eventos son las ferias y fiestas agropecuarias y las peregrinaciones al Monte Tabor, donde se le rinde tributo a la Virgen de las Mercedes.

Entre sus atractivos se destacan las viejas casonas coloniales ubicadas en el casco urbano. “Cerca de ellas hay un hermoso jardín en forma de laberinto, ubicado en pleno parque principal”, destaca el sistema de información turística boyacense.

El pueblo boyacense cuyo nombre significa ‘señor de la grieta’, un rincón de gran riqueza natural e histórica

Y añade: “A lo largo de los 250 años de existencia de La Uvita, se ha ido construyendo un patrimonio histórico, arqueológico y cultural, dentro del cual se encuentran las distintas manifestaciones musicales, artísticas y deportivas llevadas a cabo durante todo el año”.

