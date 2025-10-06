Suscribirse

Turismo

El nombre de este pueblo boyacense se dio por la gran cantidad de estas aves que encontraron los españoles a su llegada a América

Está ubicado a 283 kilómetros de Tunja.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Turismo
6 de octubre de 2025, 2:41 p. m.
Guacamayas, Boyacá.
Guacamayas, Boyacá. | Foto: Situr Boyacá

El departamento de Boyacá, ubicado en el centro de Colombia, es uno de los destinos más encantadores de esta zona del país y es el segundo con mayor número de municipios: 123.

Uno de ellos es Guacamayas, ubicado a 283 kilómetros de Tunja.

En lengua muisca, la palabra Guaca significa ‘cercado del sol’ y su territorio actual fue habitado por indígenas Laches, quienes fueron sometidos por Hernán Pérez de Quesada, según señala el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá).

Contexto: Así es el pueblo boyacense cuyo nombre se deriva de un río y limita con Venezuela, un encantador destino con gran riqueza natural

“Se dice que el nombre hace referencia a las aves de cola larga, pico fuerte y plumaje colorido, avistadas por los españoles en su llegada a las costas haitianas, territorio de los taínos. De ahí que durante su ruta de dominación y en el proceso de aculturación, hayan nombrado a algunos territorios con topónimos del idioma taíno”, agrega Situr, en una reseña publicada en su portal web.

Posteriormente, en 1777, la población pasó a ser parte de El Cocuy y un año después se erigió la parroquia denominada San Diego de Alcalá. Años más tarde, sus pobladores, en su mayoría españoles, solicitaron adoptar el actual nombre de Guacamayas.

Contexto: El pequeño municipio boyacense que tiene varios pisos térmicos y está rodeado de fuentes hídricas, ideal para el ecoturismo

Economía

Entre las principales actividades productivas del municipio se encuentra la agricultura, destacándose los cultivos de papa, maíz, fique y trigo. También son relevantes la ganadería y la incluso minería. Existen algunos yacimientos de carbón, así como canteras de arena y gravilla, agrega Situr.

Cultivo de papa
Una de las actividades económicas en el municipio es la agricultura. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Guacamayas también es reconocido en la región por la producción de artesanías, consideradas entre las más bonitas de Boyacá.

“Dicen los expertos que las artesanías de Guacamayas son unas de las más hermosas en Boyacá. Allí confeccionan bolsos, canastos, muñecos, carpetas, fruteros y toda una exquisita gama de tejidos en fique y paja, adornados con múltiples colores y diseños, muchos de los cuales constituyen productos tipo exportación. La técnica empleada en el trenzado y decorado, dicen los especialistas, es muy singular”, subraya la publicación turística boyacense.

Atractivos

Entre los principales sitios de interés se encuentra la Laguna Negra, ubicada en la vereda Alizal, la cual “descansa entre dos montañas que le confieren un tono misterioso a las aguas y al lugar”.

También están la parroquia San Diego de Alcalá, ubicada a un costado de la plaza principal, y los lugares donde los artesanos exhiben sus productos.

En materia cultural, entre las principales festividades se encuentran las ferias del municipio, que se celebran en diciembre, y las festividades de fin de año. Adicionalmente, en junio, se realizan las de Corpus Cristi.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Sara Sofía González, miembro de la JAC de San Antonio en Jamundí, contó detalles de su secuestro y aclaró las causas del plagio

2. Algo no encaja: Estados Unidos crece, pero las contrataciones se desploman al nivel más bajo en 16 años

3. El nuevo giro en la investigación por el magnicidio de Luis Carlos Galán. Esta es la decisión de la Fiscalía

4. Adelina Covo, suegra de Armando Benedetti, llamó “payaso” al exministro Luis Carlos Reyes, quien la señaló de pedirle puestos en la DIAN

5. Pico y placa en Bogotá: horarios y rotación el martes 7 de octubre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en ColombiaBoyacádestinos turísticos en colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.