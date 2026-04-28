A tres horas de Tunja: el pueblo de Boyacá que es conocido como la ‘tierra de los caballeros’, un lugar con historia y tradición

El departamento de Boyacá es un encantador destino que ofrece a sus visitantes diversos atractivos y actividades.

Uno de sus 123 municipios es Tipacoque, ubicado a 170 kilómetros de Tunja.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), hay una versión que señala que el origen del pueblo se dio tras una hacienda donada a los padres agustinos luego de la muerte de su propietario.

“A finales del siglo XVI, los agustinos habían construido el convento de San Agustín de Tunja, el cual ocupaba el segundo lugar en importancia en el Nuevo Reino de Granada, y del que hacían parte haciendas como Tipacoque, Otenga y Belén de Chámeza. A mediados del siglo XIX, ocurrió una desamortización de ‘Bienes de Manos Muertas’, lo que acabaría con la mayoría de propiedades de las comunidades religiosas, entre ellas, Tipacoque”, señala la publicación.

Y agrega en su relato: “Años más tarde, la propiedad pasó a manos de la familia Calderón Reyes. Luego, a la familia Calderón Tejada y, posteriormente, a los Caballero Calderón, quienes continuaron con la hacienda mientras poco a poco se iba poblando la región. Solo hasta 1968, la población fue elevada a municipio, después de haber sido parte de Soatá”.

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“Tierra de los caballeros”

Tipacoque es conocido con el apodo de ‘tierra de caballeros’. “Se cuenta que por sus sendas y montañas caminaron ilustres personajes que dejaron como legado a las generaciones posteriores ese distintivo de gente noble, dedicada y buena”, subraya Situr Boyacá.

La hacienda Tipacoque es uno de los lugares para visitar en este municipio boyacense. Foto: Situr Boyacá

Su territorio se ubica en la cordillera Oriental y ofrece buenas condiciones para el cultivo de tabaco negro, cítricos, mango, fríjol, maíz y papaya. También se llevan a cabo actividades como ganadería, minería y el comercio de productos artesanales, entre los que se destacan adornos, sombreros y tapetes elaborados con fique o con hojas de mazorca.

Sitios de interés

Entre los principales sitios de interés se encuentra la hacienda de la familia Calderón, lugar donde reposan las cenizas del escritor Eduardo Caballero Calderón. También se puede recorrer el sendero en la vereda La Calera, un camino real perfecto para disfrutar de la naturaleza y de los cultivos de tabaco que rodean las fincas.

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Otros lugares destacados son el desierto de Jutua y el mirador del Cañón del Chicamocha.

En relación con los eventos culturales, las ferias y fiestas en honor a la Virgen del Carmen, patrona de los transportadores, son las de mayor relevancia.