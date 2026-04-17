El pueblo de Boyacá que cautiva a sus visitantes con lagunas, quebradas y bellos paisajes, ideal para el turismo de naturaleza

El departamento de Boyacá es un destino imperdible en la región Andina de Colombia.

Uno de sus 123 municipios es Berbeo, ubicado a 83 kilómetros de Tunja. De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá),los pobladores del municipio señalan que en el territorio los pueblos originarios “observaban al cosmos para descifrar la vida en la tierra”.

“Según esto, existía allí un observatorio astronómico de los pueblos ancestrales, sobre el cual se erigió el poblado y sirvió para que los primeros jesuitas que llegaron a evangelizar, se asentaran cerca de lo que antes se llamaba la población de San Fernando de Agua Blanca o Lenguapá, cabecera de provincia, fundada también por españoles, la cual subsistió hasta 1835″, agrega la publicación.

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Posteriormente, cerca de este lugar, en 1893, Pablo Acosta fundó una hacienda que denominó Berbeo, en honor al general Juan Francisco Berbeo, la cual se volvió con el tiempo un caserío que finalmente, en 1937, se elevó a municipio.

Economía

La principal actividad económica de Berbeo es la agricultura y destacan los cultivos de café, caña miel, algodón, yuca y papa. La actividades ganadera, minera, artesanal también son relevantes.

Sobre esta última, Situr señala: “Los artesanos de Berbeo, hombres y mujeres apacibles que han heredado con orgullo el trabajo manual, hacen canastos hechos en chin (planta que se cultiva a orillas de los ríos) y junco que sirven para recolectar café, o elaboran esteras que sirven para secar el grano bajo el sol o para recostarse en ellas y dormir un rato”.

Atractivos

Uno de los principales atractivos del municipio es la Laguna de los Cajones. Cuenta la leyenda que sus aguas, “rodeadas por vegetación y rocas que forman un cajón, en ocasiones se llenan de ira y expulsan a las orillas a aquellas personas que se sumergen o navegan en ellas”.

Otros lugares destacados son la laguna de Los Chirimoyos, las playas del Limonal y las quebradas Tobacía y Agua Blanca.

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La Laguna de los Cajones es uno de los encantos naturales en Berbeo. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Adicionalmente, en el parque principal se encuentra un monumento en homenaje al campesino: dos bueyes y un agricultor arando la tierra. De igual manera, en algunas zonas rurales de Berbeo se hallan piedras talladas con escritura indígena (petroglifos), patrimonio cultural de la población.

En relación con las festividades las principales son las fiestas a la Virgen del Carmen y el Aguinaldo. “En ambas el visitante podrá degustar el tradicional y delicioso sancocho de gallina criolla, acompañado de yuca, plátano y papa, cultivados en la región”, concluye el Sistema de Información Turística de Boyacá.