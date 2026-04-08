Boyacá es uno de los destinos para no perderse en territorio colombiano. Este departamento ha sido reconocido como uno de los más acogedores debido a la calidez y hospitalidad de su gente, pero también a su belleza natural y su riqueza histórica y cultural.
De igual forma, quien llegue hasta esta región del país tiene la posibilidad de disfrutar de su típica gastronomía, que incluye platos como las arepas boyacenses, el cocido de esta zona y el sancocho de gallina, entre otros.
Tiene 123 municipios y cada uno de ellos ofrece sus propios encantos y en ese abanico de posibilidades está uno que destaca por la belleza de sus artesanías, que con variedad de colores, formas y tamaños llaman la atención de todo el que llega hasta allí y son consideradas de las lindas del departamento.
Nombre de ave
Tiene nombre de hermosas y coloridas aves. Se trata de Guacamayas, un pequeño y encantador municipio en donde sus habitantes tejen historias con sus manos y donde, además, es posible apreciar la belleza de sus paisajes.
Está ubicado al norte del departamento, sobre la cordillera Oriental y tiene una extensión de 59 kilómetros cuadrados, a una distancia de unos 240 kilómetros de la ciudad de Tunja.
De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), los pobladores confeccionan bolsos, canastos, muñecos, carpetas, fruteros y toda una amplia gama de tejidos en fique y paja, adornados con múltiples colores y diseños, muchos de los cuales constituyen productos de exportación. Se dice que la técnica empleada en el trenzado y decorado es muy singular, por lo que el producto terminado es muy especial.
Sitios de interés
Además de apreciar estos objetos de gran valor histórico y de tradición para el municipio, haciendo recorridos por los diferentes lugares en los que se producen y son comercializados, en este destino se puede visitar la parroquia San Diego de Alcalá, situada junto a la plaza principal.
Asimismo, Guacamayas cuenta con una gran variedad de atractivos naturales, ideales para el ecoturismo. Se ubica entre dos montañas que le confieren un tono misterioso a las aguas y al lugar.
Se dice que los paisajes montañosos de Guacamayas, junto con la cercanía al Parque Nacional Natural El Cocuy, ofrecen a los visitantes la posibilidad de realizar caminatas, observar flora y fauna, y disfrutar de la tranquilidad que caracteriza este entorno.
Es un destino tranquilo en el que los viajeros tienen la posibilidad de descansar mientras disfrutan de la amabilidad y calidez de su gente y de las ricas preparaciones gastronómicas típicas de la región.