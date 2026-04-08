Boyacá es uno de los destinos para no perderse en territorio colombiano. Este departamento ha sido reconocido como uno de los más acogedores debido a la calidez y hospitalidad de su gente, pero también a su belleza natural y su riqueza histórica y cultural.

Estos son los atractivos del pueblo de Boyacá cuyo nombre significa ‘cumbre iluminada’, un destino ideal para el turismo religioso

De igual forma, quien llegue hasta esta región del país tiene la posibilidad de disfrutar de su típica gastronomía, que incluye platos como las arepas boyacenses, el cocido de esta zona y el sancocho de gallina, entre otros.

Tiene 123 municipios y cada uno de ellos ofrece sus propios encantos y en ese abanico de posibilidades está uno que destaca por la belleza de sus artesanías, que con variedad de colores, formas y tamaños llaman la atención de todo el que llega hasta allí y son consideradas de las lindas del departamento.

Templo parroquial de Guacamayas, Boyacá. Foto: Situr Boyacá

Nombre de ave

Tiene nombre de hermosas y coloridas aves. Se trata de Guacamayas, un pequeño y encantador municipio en donde sus habitantes tejen historias con sus manos y donde, además, es posible apreciar la belleza de sus paisajes.

Está ubicado al norte del departamento, sobre la cordillera Oriental y tiene una extensión de 59 kilómetros cuadrados, a una distancia de unos 240 kilómetros de la ciudad de Tunja.

El tranquilo pueblo de Boyacá, cuyo templo tiene un muro enchapado de fósiles extraídos del desierto

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), los pobladores confeccionan bolsos, canastos, muñecos, carpetas, fruteros y toda una amplia gama de tejidos en fique y paja, adornados con múltiples colores y diseños, muchos de los cuales constituyen productos de exportación. Se dice que la técnica empleada en el trenzado y decorado es muy singular, por lo que el producto terminado es muy especial.

Sitios de interés

Además de apreciar estos objetos de gran valor histórico y de tradición para el municipio, haciendo recorridos por los diferentes lugares en los que se producen y son comercializados, en este destino se puede visitar la parroquia San Diego de Alcalá, situada junto a la plaza principal.

Parque San Diego en Guacamayas, Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Asimismo, Guacamayas cuenta con una gran variedad de atractivos naturales, ideales para el ecoturismo. Se ubica entre dos montañas que le confieren un tono misterioso a las aguas y al lugar.

Se dice que los paisajes montañosos de Guacamayas, junto con la cercanía al Parque Nacional Natural El Cocuy, ofrecen a los visitantes la posibilidad de realizar caminatas, observar flora y fauna, y disfrutar de la tranquilidad que caracteriza este entorno.

Es un destino tranquilo en el que los viajeros tienen la posibilidad de descansar mientras disfrutan de la amabilidad y calidez de su gente y de las ricas preparaciones gastronómicas típicas de la región.