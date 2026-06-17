Esta es la agenda cultural y de entretenimiento en Guadalajara durante el Mundial y hasta finales de 2026

Guadalajara desarrollará durante 2026 una agenda de actividades culturales, artísticas y de entretenimiento que reunirá eventos relacionados con la música, la literatura, las tradiciones mexicanas y los espectáculos internacionales. La programación contempla iniciativas dirigidas a públicos nacionales e internacionales y se llevará a cabo en diferentes escenarios del estado.

Las actividades previstas combinan expresiones culturales vinculadas a la identidad mexicana con propuestas contemporáneas y producciones internacionales. La agenda incluye conciertos, festivales, encuentros editoriales, celebraciones religiosas y espectáculos escénicos.

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Uno de los primeros eventos programados será la Segunda Temporada de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que comenzó el pasado 14 de junio y va hasta el 12 de julio de 2026. Durante este periodo, la agrupación ofrecerá una serie de presentaciones centradas en repertorios de música clásica. La orquesta es una de las instituciones musicales con mayor trayectoria en el país y forma parte de la oferta cultural permanente de Jalisco.

Posteriormente, el 19 de junio de 2026, tendrá lugar el Echoes Festival 2026, un encuentro que reunirá propuestas musicales y actividades relacionadas con el entretenimiento, la creatividad y las tendencias culturales contemporáneas.

La programación continuará con el XXXIII Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, previsto del 26 de agosto al 6 de septiembre de 2026. Este evento está dedicado a dos expresiones representativas de la cultura mexicana: el mariachi y la charrería, ambas reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Durante los días del encuentro se desarrollarán galas musicales, presentaciones artísticas y exhibiciones tradicionales en distintos espacios de Guadalajara.

Guadalajara concentrará durante 2026 actividades relacionadas con la música, la literatura, las tradiciones y las artes escénicas. Foto: Suministrada - API

Entre octubre y noviembre también se presentará Cirque du Soleil ECHO. El espectáculo estará en Guadalajara del 8 de octubre al 1 de noviembre de 2026 e integrará acrobacias, recursos tecnológicos, elementos visuales y narrativa escénica en una puesta en escena dirigida a diversos públicos.

El 12 de octubre se celebrará la Romería de Zapopan, considerada una de las manifestaciones religiosas más importantes de México. La tradición reúne cada año a miles de personas en un recorrido que forma parte del patrimonio cultural del estado y que combina elementos históricos, religiosos y comunitarios.

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La agenda concluirá con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), que se llevará a cabo del 28 de noviembre al 6 de diciembre de 2026. El encuentro es considerado uno de los principales eventos editoriales del mundo hispanohablante y congrega a escritores, editoriales, lectores y representantes de la industria cultural de distintos países.

Con esta programación, Guadalajara concentrará durante 2026 actividades relacionadas con la música, la literatura, las tradiciones y las artes escénicas, consolidando una oferta cultural distribuida a lo largo del año y dirigida a diferentes tipos de públicos y visitantes.