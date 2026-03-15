Estos son los mejores destinos turísticos para visitar en México durante el Mundial 2026

El Mundial 2026 está por comenzar y México está ultimando detalles para recibir a cientos de visitantes que se darán cita en este país de Latinoamérica, donde se jugará gran parte de los partidos.

SEMANA visitó Guadalajara, México, para conocer los preparativos de la sede mundialista donde jugará la Selección Colombia

El 23 de junio la Selección Colombia disputará su segundo partido contra un rival del repechaje en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, en México.

Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, en México. Foto: FIFA

Ad portas de este encuentro mundialístico, SEMANA hizo un recuento de los mejores destinos que podrán visitar los colombianos al combinar la emoción del futbol con recorridos turísticos antes o después de los partidos.

“El colombiano se puede sentir muy en casa, con todo este ambiente de fiesta, pero además va a tener la posibilidad de poder visitar una gran cantidad de museos, tener una gran cantidad de actividades día a día. Vamos a tener conciertos con Maná, vamos a tener conciertos con El Potrillo, pero en cada municipio vamos a tener por lo menos dos artistas de gran renombre durante los 39 días del evento del Mundial 2026”, detalló en esta revista Miguel Andrés Hernández, director de turismo de Costa Alegre, y vicepresidente en la región Costa del Consejo Constitutivo Estatal de Turismo de Jalisco.

Centro histórico de Guadalajara. Foto: Dubán Villamizar - SEMANA

Uno de los principales atractivos de visitar Jalisco durante el Mundial es la posibilidad de realizar post tours y escapadas a destinos ubicados a menos de dos horas de Guadalajara:

Tequila (1 hora): Pueblo Mágico y Patrimonio Mundial de la UNESCO, ideal para conocer el proceso de elaboración del tequila, recorrer destilerías y apreciar los paisajes agaveros.

Pueblo Mágico y Patrimonio Mundial de la UNESCO, ideal para conocer el proceso de elaboración del tequila, recorrer destilerías y apreciar los paisajes agaveros. Tlaquepaque (20 minutos): reconocido por su arte popular, galerías, talleres artesanales y una oferta gastronómica basada en la cocina tradicional.

Tlaquepaque, pueblo mágico. Foto: Dubán Villamizar - SEMANA

Ajijic y Chapala (50 minutos): Ubicados a orillas del lago más grande de México, son destinos propicios para el descanso, la gastronomía local y el disfrute de paisajes naturales.

Jalisco, México, impulsa la ruta del tequila: así puede vivir la experiencia del proceso de elaboración de este emblemático licor

Tapalpa (2 horas): Pueblo Mágico de montaña que ofrece actividades de naturaleza, arquitectura tradicional y opciones de turismo de aventura.

Pueblo Mágico de montaña que ofrece actividades de naturaleza, arquitectura tradicional y opciones de turismo de aventura. Mazamitla (2 horas): destino conocido por sus bosques, cabañas y experiencias de ecoturismo en la Sierra del Tigre.

destino conocido por sus bosques, cabañas y experiencias de ecoturismo en la Sierra del Tigre. Cocula y Sayula (entre 1,5 y 2 horas): localidades con una marcada identidad cultural, tradición mariachi, historia y cocina regional.

Puebla les apuesta a turistas colombianos

Otro de los destinos destacados es la ciudad de Puebla, la cual es uno de los estados más representativos del centro de México, reconocido por su herencia histórica, su patrimonio arquitectónico y su identidad cultural.

“Colombia es un referente para nosotros en el tema de visita y de turistas. Lo que nos interesa mucho es que confíen en que Puebla es un punto y un destino que se van a enamorar porque muchos no lo conocen, porque estamos en el tránsito entre Veracruz y México, pero créanme que Puebla es un destino no solo colonial, es una ciudad metropolitana”, dijo en SEMANA Miguel Vélez Moreno, subsecretario de promoción turística del estado de Puebla.

Gran Pirámide de Cholula, México. Foto: NurPhoto via Getty Images

Recorrer el centro histórico de Puebla —declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO— permite apreciar un conjunto urbano marcado por iglesias barrocas, conventos y casonas coloniales con fachadas de talavera.

“Lo que puedes encontrar son tours completos, donde puedes ir, por ejemplo, a Cantona, que es la zona prehispánica más antigua y más grande de México, y es donde se origina el juego de pelotas. También podemos ir al Valle de Atlixco. También tenemos una ruta en Zacatlán y Chignahuapan, que, por ejemplo, Chignahuapan es el municipio de la Eterna Navidad. Es conocido porque ahí se crean las esferas y todo el tiempo hay Navidad. Ahí es muy bonito”, agregó Vélez Moreno.

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Vuelos directos a México

La aerolínea Viva Aerobus informó sobre la ampliación de su conectividad entre México y Colombia mediante nuevas rutas aéreas que comenzarán a operar en junio.

Según explicó en SEMANA Walfred Castro, director de comunicación corporativa de la compañía, actualmente la aerolínea ya cuenta con vuelos directos entre ambos países hacia diferentes destinos en territorio mexicano.

“Tenemos rutas directas al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIPAC, que es la Ciudad de México, pero también tenemos vuelo a Cancún; al igual que Ciudad de México y Cancún, es un vuelo diario. Tenemos a Guadalajara, que es el Estado de Jalisco, y Monterrey y el Estado de Nuevo León”, dijo.

Viva Aerobus tiene vuelo directo Bogotá-México. Foto: GC Images

El directivo también anunció la apertura de dos nuevas rutas que conectarán a México con otras ciudades de Colombia aparte de Bogotá.

“Traemos algo muy especial, dos nuevas rutas a dos destinos diferentes aquí en Colombia, como va a ser un vuelo directo a las ciudades de Medellín y de Cartagena. Estas dos ciudades van a estar conectadas desde el aeropuerto de la Ciudad de México, desde el AIPAC, y el vuelo de Cartagena va a tener tres frecuencias, tres vuelos a la semana, y el vuelo de Medellín cuatro vuelos a la semana”, señaló.

De acuerdo con Castro, ambas rutas comenzarán a operar durante los primeros días de junio. “Ambos van a iniciar los primeros días de junio, el 4 y 5 de junio, y qué mejor que estén arrancando en el marco del Mundial”, puntualizó.