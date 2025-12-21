SEMANA visitó Guadalajara, México, para conocer los preparativos de la sede mundialista donde jugará la Selección Colombia

¿Creen en las diosidencias? Esta podría ser la señal que no sabían que necesitaban para visitar México. Su cultura, gastronomía, folclor y la calidad humana de su gente lo convierte en un destino imperdible para los colombianos a propósito de que es sede del Mundial 2026.

Este país de América Latina no solo se caracteriza por sus imponentes pirámides en Teotihuacán o sus playas hermosas en Cancún, sino que ofrece mucho más de lo que se pueda imaginar.

SEMANA viajó hasta la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, ese lugar donde la Selección Colombia jugará uno de sus dos partidos mundialistas que tiene programados en México.

“Nosotros trabajamos aquí en Guadalajara y en Jalisco, muy estrechamente con Colombia. Colombia para nuestro estado es el cuarto productor turístico, pero además el hermanamiento que tenemos tan importante entre colombianos y mexicanos”, expresó Gustavo Staufert, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, al referirse a la Tricolor.

La aerolínea Viva Aerobus tiene vuelo directo desde Bogotá, Colombia, con Guadalajara, en una frecuencia de lunes, miércoles, viernes y domingo. Además, cuenta con conexiones con Ciudad de México, Monterrey, Cancún y Tijuana.

Viva Aerobus tiene vuelo directo Bogotá-Guadalajara, México. Foto: GC Images

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla “le invirtió más de mil millones de dólares en la ampliación, expansión y mejoramiento del aeropuerto. Evidentemente, no solo para el mundial, pero sí quien va a recibir ya un aeropuerto completamente expandido y hermoso es el mundial de fútbol”, afirmó Staufert.

Colombia jugará en el Estadio Akron, que está ubicado en el municipio de Zapopan, ​situado al poniente de la zona metropolitana de Guadalajara, el cual está condicionado para una capacidad entre más de 46.000 espectadores.

“Tenemos 30.000 cuartos de hotel. En Airbnb más o menos hay 8.000 unidades disponibles, que me imagino que en el Mundial es probable que se vayan hasta 10.000”, mencionó.

Imagen del estadio de Guadalajara, uno de los estadio de la Copa del Mundo de 2026. Foto: FIFA

Las autoridades están ultimando detalles en su mejoramiento y ampliación de la carretera que conecta al aeropuerto con la ciudad, donde además se le adhirió el transporte público.

“Quien quiera llegar del aeropuerto en transporte público hasta su hotel lo va a poder hacer. Pero, lo más bonito es que el colombiano va a poder disfrutar de la tierra, de Vicente Fernández, de Alejandro Fernández, de Lorena Ochoa, de Checo Pérez”, agregó Staufert.

El director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, también resaltó que los “índices de seguridad, sobre todo en la parte turística, son bastante buenos, mucho mejores que varias ciudades”.

Centro histórico de Guadalajara. Foto: Dubán Villamizar - SEMANA

En Guadalajara existen al menos 17.000 restaurantes que van desde la comida especializada mexicana hasta la cocina gourmet, quienes se preparan para atender a los cientos de visitantes que se esperan recibir en el Mundial.

“Hay varios restaurantes, por cierto, de cocina colombiana bastante bien logrados. La gastronomía jalisciense, sobre todo en la parte culinaria del restaurante, es sumamente famosa”, contó.

Las autoridades realizarán eventos culturales paralelos al Mundial para quienes deseen complementar la experiencia futbolera en su visita a Guadalajara.

“Vamos a tener el FanFest, va a haber varios conciertos gratuitos, tanto de música vernácula como de artistas mexicanos muy interesantes. Va a haber tanto conciertos de boletos pagados como conciertos públicos. Y bueno, la cantidad de museos que tenemos en Guadalajara, que verdaderamente vale la pena venirlos a visitar, sobre todo resaltando la parte del muralismo”, relató.

Guadalajara se ha convertido en un destino turístico aclamado para los colombianos debido a su historia cultural, donde en el centro de la ciudad se encuentra gran variedad de atractivos como lo es la Catedral Basílica de la Asunción de María Santísima.

Tlaquepaque, pueblo mágico. Foto: Dubán Villamizar - SEMANA

Además, en el área metropolitana se puede visitar Tlaquepaque, un pueblo mágico donde sus calles coloridas reflejan la tradición de México. Los artistas reconocidos que allí se encuentran exponen sus mejores piezas afuera de su almacén para convertir el recorrido en un museo al aire libre.

Gustavo Staufert envió un mensaje especial a los colombianos que tienen planeado acompañar a la Tricolor en Guadalajara, para que se disfruten su estadía en Jalisco.

“Se van a divertir, van a encontrar un país hermano que ama a los colombianos, pero sobre todo esa mexicanidad con la que se identifica tanto el colombiano, se van a sentir como en casa, van a aprender de todo lo que significa hacer charro, de todo lo que es el tequila, la raicilla, la gastronomía mexicana y la gastronomía jaliciense. Además de que seguramente el juego de Colombia aquí va a ser no tan difícil y es el juego definitivo para Colombia. Así que, Colombia aquí en Guadalajara se clasifica”, expresó.