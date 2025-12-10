Falta poco para que arranque oficialmente la Copa Mundial de la Fifa 2026, que tendrá lugar el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, específicamente el 11 de junio, y que se extenderá hasta el 19 de julio.

Entre las selecciones que participarán se encuentra la Selección Colombia, que tras pasar el sorteo el pasado viernes ya sabe con quién se enfrentará y en qué ciudades. Luego de la revelación, muchos se han aventurado a averiguar los costos y cómo llegar a cada partido.

SEMANA le presenta un cálculo aproximado si quiere ir a los tres juegos, considerando trayectos, tiquetes, boletería, estadía y alimentación en las fechas. Se considerarán 13 días, teniendo en cuenta además que son tres juegos y, por cada juego, el viajero llega un día antes y se va un día después.

Los partidos son el 17 de junio (Ciudad de México, México), el 23 de junio (Guadalajara, México) y el 27 de junio (Miami, EE. UU.). El viaje sería así, teniendo en cuenta los partidos:

Primer partido, 17 de junio: Colombia vs. Uzbekistán - Ciudad de México, México (16 al 19 de junio - 4 días, 3 noches)

Vuelos y trayectos

De casa al aeropuerto: dependiendo de su ubicación, cuesta un promedio de 45.000 pesos colombianos.

dependiendo de su ubicación, cuesta un promedio de 45.000 pesos colombianos. Vuelo desde Bogotá hasta México (solo la ida): dependiendo de la aerolínea, el vuelo está entre 2.109.487 y 2.485.923 pesos colombianos.

(solo la ida): dependiendo de la aerolínea, el vuelo está entre 2.109.487 y 2.485.923 pesos colombianos. Trayecto en Uber desde aeropuerto hasta el hotel: 54.080 pesos colombianos (259 pesos mexicanos).

desde aeropuerto hasta el hotel: 54.080 pesos colombianos (259 pesos mexicanos). Trayecto desde el hotel hasta el Estadio Azteca: 28.800 pesos colombianos (119,99 pesos mexicanos).

28.800 pesos colombianos (119,99 pesos mexicanos). Trayecto del Estadio Azteca al hotel: 33.190 pesos colombianos (159 pesos mexicanos).

Total presupuesto vuelos y trayectos para una sola persona: 4.319.070 pesos colombianos (1.125 USD).

Estadía:

Para el viaje tomamos en cuenta un hotel promedio de buena puntuación ubicado en una zona central de la Ciudad de México. El precio es de 5.626.220 pesos colombianos para tres noches, para un adulto. No tiene desayuno incluido.

Boletería:

En cuanto a boletería, tenga en cuenta que estas pueden variar dependiendo de la ubicación o la disponibilidad. Si quiere estar cerca del campo de juego, hay boletas de 8.842.000 pesos colombianos. Las más baratas son de 4.474.721 pesos colombianos. Las de en medio son de 5.388.427 pesos colombianos. Este es el promedio que utilizaremos para el cálculo.

Estadio Azteca. | Foto: Getty Images

Alimentación:

Para la alimentación, un desayuno puede estar entre los 12.300 y 18.900 pesos colombianos, que son unos 60 a 90 pesos mexicanos diarios. Si se totaliza para los 4 días, en desayunos se pueden gastar unos 75.600 pesos colombianos para una persona, en promedio (270 pesos mexicanos).

para una persona, en promedio (270 pesos mexicanos). Para el almuerzo, una persona puede gastar entre 24.600 pesos colombianos y 42.000 pesos colombianos, dependiendo del restaurante (120 a 200 pesos mexicanos). El total para los 4 días es de 168.000 pesos (600 pesos mexicanos).

(600 pesos mexicanos). Finalmente, para una cena, el costo es el mismo que para el almuerzo, por lo que también se suman otros 168.000 pesos.

Total alimentación cuatro días, una sola persona: 411.600 pesos colombianos.

Total para el primer partido de la Selección Colombia: 12.058.600 pesos colombianos.

Segundo partido, 23 de junio: Colombia vs. (por definir) - Guadalajara, México (20 de junio a 25 de junio - 5 días, 4 noches)

Vuelos y trayectos

De hotel de CDMX al aeropuerto: dependiendo de su ubicación, cuesta un promedio de 50.000 pesos colombianos.

dependiendo de su ubicación, cuesta un promedio de 50.000 pesos colombianos. Vuelo desde Ciudad de México hasta Guadalajara (1 trayecto) : dependiendo de la aerolínea, el vuelo está entre 366.293 y 571.300 pesos colombianos.

: dependiendo de la aerolínea, el vuelo está entre 366.293 y 571.300 pesos colombianos. Trayecto en Uber desde aeropuerto hasta el hotel: 54.080 pesos colombianos (259 pesos mexicanos).

desde aeropuerto hasta el hotel: 54.080 pesos colombianos (259 pesos mexicanos). Trayecto desde el hotel hasta el Estadio Akron (Chivas Stadium): 29.800 pesos colombianos (134 pesos mexicanos).

29.800 pesos colombianos (134 pesos mexicanos). Trayecto del Estadio Akron al Hotel: 23.190 pesos colombianos (110 pesos mexicanos).

Total presupuesto vuelos y trayectos para una sola persona: 728.070 pesos colombianos (188 USD).

Estadía:

Para el viaje tomamos en cuenta un hotel promedio de buena puntuación ubicado en una zona central de Guadalajara. El precio es de 7.566.220 pesos colombianos para tres noches, para un adulto. No tiene desayuno incluido.

Boletería:

En cuanto a boletería, tenga en cuenta que estas pueden variar dependiendo de la ubicación o la disponibilidad. Si quiere estar cerca del campo de juego, hay boletas de hasta 18.017.000 pesos colombianos. Las más baratas son de 3.666.461 pesos colombianos. Las de en medio son de 7.375.427 pesos colombianos. Este es el promedio que utilizaremos para el cálculo.

Imagen del estadio de Guadalajara, uno de los estadio de la Copa del Mundo de 2026. | Foto: FIFA

Alimentación:

Para la alimentación, un desayuno puede estar entre los 12.300 y 18.900 pesos colombianos, que son unos 60 a 90 pesos mexicanos diarios. Si se totaliza para los cuatro días, en desayunos se pueden gastar unos 75.600 pesos colombianos para una persona, en promedio (270 pesos mexicanos).

para una persona, en promedio (270 pesos mexicanos). Para el almuerzo, una persona puede gastar entre 24.600 pesos colombianos y 42.000 pesos colombianos, dependiendo del restaurante (120 a 200 pesos mexicanos). El total para los cuatro días es de 168.000 pesos (600 pesos mexicanos).

(600 pesos mexicanos). Finalmente, para una cena, el costo es el mismo que para el almuerzo, por lo que también se suman otros 168.000 pesos.

Total alimentación cuatro días una sola persona: 411.600 pesos colombianos.

Total para el segundo partido de la Selección Colombia: 16.081.317 pesos colombianos.

Tercer partido, 27 de junio: Colombia vs. (por definir) - Miami, Estados Unidos (26 de junio a 29 de junio - 4 días, 3 noches)

Vuelos y trayectos

De hotel de Guadalajara al aeropuerto: dependiendo de su ubicación, cuesta un promedio de 50.000 pesos colombianos.

dependiendo de su ubicación, cuesta un promedio de 50.000 pesos colombianos. Vuelo desde Guadalajara hasta Miami (un trayecto) : dependiendo de la aerolínea, el vuelo está entre 2.777.778 pesos y 3.383.201 colombianos.

: dependiendo de la aerolínea, el vuelo está entre 2.777.778 pesos y 3.383.201 colombianos. Trayecto en Uber desde aeropuerto hasta el hotel: 49.843 pesos colombianos (12,93 dólares americanos)

desde aeropuerto hasta el hotel: 49.843 pesos colombianos (12,93 dólares americanos) Trayecto desde el hotel hasta el Hard Rock Stadium: 116.841 pesos colombianos (30,31 dólares americanos)

116.841 pesos colombianos (30,31 dólares americanos) Trayecto del Hard Rock Stadium al Hotel: 119.346 pesos colombianos (30.96 dólares americanos)

119.346 pesos colombianos (30.96 dólares americanos) Vuelo regreso Miami - Bogotá: 1.102.170 pesos colombianos (285,69 dólares americanos)

Total de presupuesto en vuelos y trayectos para una sola persona: 3.719.231 pesos colombianos (962,92 USD).

Estadía:

Para el viaje tomamos en cuenta un hotel promedio de buena puntuación ubicado en una zona central de Miami. El precio es de 2.649.120 pesos colombianos para tres noches, para un adulto. No tiene desayuno incluido.

Boletería:

En cuanto a boletería, tenga en cuenta que estas pueden variar dependiendo de la ubicación o la disponibilidad. Si quiere estar cerca del campo de juego, hay boletas de hasta 18.017.000 pesos colombianos. Las más baratas son de 8.926.299 pesos colombianos. Las de en medio son de 11.288.997 pesos colombianos. Este es el promedio que utilizaremos para el cálculo.

Hard Rock Stadium. | Foto: Getty Images

Alimentación:

Para la alimentación, un desayuno puede estar entre los 30.000 y 80.000 pesos colombianos, que son unos 8 a 22 dólares americanos diarios. Si se totaliza para los cuatro días, en desayunos se pueden gastar unos 320.000 pesos colombianos para una persona, en promedio (88 dólares americanos).

para una persona, en promedio (88 dólares americanos). Para el almuerzo, una persona puede gastar entre 41.400 pesos colombianos y 108.000 pesos colombianos, dependiendo del restaurante (11 a 29 dólares americanos). El total para los 4 días es de 432.000 pesos (112 dólares americanos).

(112 dólares americanos). Finalmente, para una cena, el costo es el mismo que para el almuerzo, por lo que también se suman otros 432.000 pesos (112 dólares americanos).

Total de alimentación cuatro días una sola persona: 1.184.000 pesos colombianos (307,62 dólares)

Total para el tercer partido de la Selección Colombia: 19.943.518 pesos colombianos.

Total de costos de los 3 partidos (14 días de viaje): 48.083.489 millones de pesos