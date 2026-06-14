Termales en el trópico: la joya natural que oculta este pueblo boyacense

En medio de las montañas de Boyacá existe un destino que poco a poco se ha convertido en uno de los secretos mejor guardados para quienes buscan descanso, naturaleza y bienestar.

El destino cerca de Bogotá para disfrutar de aguas termales y desconectarse por un día

Se trata de los Termales Erika, un complejo ubicado en el municipio de Iza que llama la atención por sus aguas cálidas y el entorno natural que lo rodea.

Aunque Boyacá suele ser reconocido por sus paisajes fríos y sus tradicionales pueblos coloniales, este lugar ofrece una experiencia diferente.

Allí, visitantes de distintas regiones llegan para disfrutar de piscinas alimentadas por aguas termales ricas en minerales, conocidas por brindar una sensación de relajación y descanso a quienes las visitan.

El complejo se encuentra en una zona rodeada de montañas y áreas verdes, lo que convierte cada visita en una oportunidad para desconectarse de la rutina diaria.

Uno de los aspectos que más llama la atención es el contraste entre el clima característico de la región y la temperatura de las aguas. Las piscinas mantienen condiciones ideales para disfrutar de un baño relajante mientras se contempla el paisaje boyacense.

Además, el lugar cuenta con espacios pensados para familias, parejas y grupos de amigos que buscan pasar un día diferente o incluso quedarse a disfrutar de una estadía más larga.

Los Termales Erika también se han convertido en una parada frecuente para los turistas que recorren la provincia de Sugamuxi.

Estos termales son encantadores para quienes desean vivir momentos de esparcimiento y relajación. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Su cercanía con otros atractivos de la región permite complementar la visita con recorridos por Iza, considerado uno de los pueblos más encantadores de Boyacá, y con paseos hacia destinos cercanos como el Lago de Tota.

Quienes han visitado el lugar suelen destacar la tranquilidad del ambiente, la temperatura de las aguas y la posibilidad de disfrutar de un ambiente alejado del ruido de las grandes ciudades.

La experiencia combina descanso, naturaleza y turismo local, elementos que cada vez atraen a más viajeros interesados en alternativas diferentes a los destinos tradicionales.

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Gracias a estas características, los Termales Erika continúan siendo una de las joyas naturales de Boyacá.

Para muchos visitantes, se trata de un rincón ideal para relajarse, recargar energías y descubrir que, entre las montañas del departamento, también existen espacios donde el agua caliente es la gran protagonista.