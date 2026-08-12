Boyacá es un destino que reúne naturaleza, historia, cultura, gastronomía y pueblos con arquitectura colonial, por lo que permite combinar diferentes experiencias en un mismo viaje.

Así es el municipio de Boyacá que enamora por sus ríos, quebradas y lagunas, un destino con larga historia muy cerca de Tunja

Es un territorio que cuenta con escenarios naturales de gran importancia, como el Santuario de Fauna y Flora Iguaque, el Parque Nacional Natural Pisba, el Páramo de Ocetá, el Parque Nacional Natural El Cocuy y el Lago de Tota, uno de los lugares más emblemáticos de esta región del país y que muchos quieren visitar.

Esta gran laguna destaca por su paisaje de alta montaña, rodeado por municipios como Aquitania, Tota y Cuítiva, que ofrece una experiencia diferente a la de los pueblos coloniales del departamento.

El Lago de Tota es considerado uno de los lugares más lindos para visitar en Boyacá. Foto: Getty Images

En sus orillas se encuentra un lugar del que no mucho se habla, pero que puede brindar una experiencia muy especial. Se trata de la Reserva Natural Pueblito Antiguo, un área de conservación que se encuentra en el municipio de Cuítiva. Es un espacio que combina el cuidado ambiental con un homenaje cultural que recrea un pueblo tradicional boyacense de la época de los abuelos, con calles de piedra, arquitectura colonial y antigüedades.

El sitio web de la reserva indica que este es un espacio donde se promueve la preservación de la memoria, nostalgia y cultura boyacense, el cuidado ambiental y el entretenimiento a partir de un turismo responsable, propiciando un sano esparcimiento y una mejor comprensión del entorno.

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¿Qué se puede hacer allí?

Allí es posible hacer varias actividades, entre ellas avistamiento de aves y hacer caminatas y travesías por caminos y senderos de vereda, trochas y carreteras, a pie, a caballo, en bicicleta, bus antiguo o campero 4X4, una experiencia única en medio de un ambiente natural y tranquilo.

Allí también una escuela lagunera de saberes y aprenderes, mediante la cual se realizan encuentros, talleres y cursos dirigidos a estudiantes, docentes y público en general, con el fin de conocer, difundir, promover y fomentar los principios y valores ambientales, ecológicos, culturales y turísticos de la Cuenca del Lago de Tota.

El avistamiento de aves es una de las actividades para hacer en esta reserva natural boyacense. Foto: Reserva Natural Pueblito Antiguo/API.

Precisamente, uno de los planes para quienes están en esta zona es aprovechar que la reserva se encuentra a orillas del lago para disfrutar de sus encantos, pues, además de su valor paisajístico, este inmenso cuerpo de agua ha sido considerado un escenario con potencial para desarrollar turismo de naturaleza y ecoturismo sostenible, con experiencias como senderismo, contemplación del paisaje y avistamiento de aves.

La reserva presta sus servicios los sábados, domingos y festivos en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde y tiene un costo de 25.000 pesos para adultos y 20.000 para niños con estatura inferior a 120 centímetros y para adultos mayores.