Así es el municipio de Boyacá que enamora por sus ríos, quebradas y lagunas, un destino con larga historia muy cerca de Tunja

El departamento de Boyacá es uno de los más atractivos y encantadores de Colombia.

Sus hermosos paisajes, sus pueblos históricos, su rica gastronomía y diversidad de tradiciones culturales enamoran a sus visitantes.

Uno de sus 123 municipios es Cómbita, ubicado a a 12 kilómetros de Tunja, a menos de media hora de distancia en vehículo. Su nombre significa, en lengua chibcha, mano de tigre y llanto de vida.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), “en 1586 los padres Agustinos administraron el territorio, y en 1776 el entonces arzobispo de Santafé, Agustín Alvarado y Castillo, decretó la construcción de la parroquia. Años después, Clara Tocarrucho, descendiente de los zaques de Tunja, encabezó, junto con Salvador Tebar, Venancia Aunta y Domingo Soto, una revuelta que produjo la independencia del gobierno español”.

El municipio de Boyacá que tiene nombre de ciudad italiana y es considerado uno de los más bellos, ideal para el ecoturismo

Su ubicación cercana a Tunja hace que su vínculo con la capital boyacense sea importante. “Su historial colonial es evidente, y aunque su arquitectura y sus costumbres intentan abrirse paso en medio de la modernidad, sigue mostrando los vestigios de un territorio enclavado entre valles y montañas”, agrega Situr Boyacá.

Economía

Las principales actividades productivas del municipio son la agricultura y la ganadería, aunque la alfarería, con la elaboración de tejas y ladrillos, también ocupa un renglón importante de la economía.

El pueblo de Boyacá en el que se come un delicioso cordero, un destino que celebra a quienes se dedican a las labores del campo

Lugares turísticos

Su territorio cuenta con su considerable número de ríos y quebradas, entre las cuales se destacan el Río de Piedras, un lugar de gran actividad turística, que sirve para la promoción y conservación del medio ambiente; también están las quebradas Honda, Piedecuesta, Toledo, Quebraditas, Los Puentes y Garavito.

Parque de Cómbita, en Boyacá. Foto: Tomada: Situr Boyacá

Además, posee bellas lagunas de agua cristalina y de regular extensión, que “le proporcionan a la región una vegetación rica en bosques y fauna, cuanto identifica al área como una reserva ecológica natural muy importante. Entre los atractivos turísticos están: La Cueva del Diablo, en la Vereda San Rafael, a 9 kilómetros del casco urbano, y La Cueva del Chulo, en la Vereda San Francisco, a 7 kilómetros”.

Su plaza principal, conocida con el nombre de Mano de Tigre, es también imperdible de visitar. En ella se encuentra la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Cómbita, rodeada de calles perfectamente trazadas y adoquinadas,

En relación con los eventos culturales, los más importantes son las fiestas patronales en honor a la Inmaculada Concepción y la Virgen del Carmen.