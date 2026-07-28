Boyacá es considerado uno de los destinos más completos para visitar en Colombia gracias a la combinación de historia, naturaleza, cultura y tradición. En sus tierras abundan los paisajes montañosos, páramos, lagunas y sitios históricos que permiten disfrutar de experiencias para todos los gustos.

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Es una región con una gran riqueza cultural y gastronómica, que conserva costumbres ancestrales, festividades tradicionales, artesanías y una cocina reconocida por platos típicos como el cocido boyacense, el cuchuco, la gallina criolla y las arepas.

Cuenta con 123 municipios, siendo el segundo departamento con mayor número de estos entes territoriales y el más joven de ellos tiene solo tres décadas de historia. Se trata de Chivor, que fue elevado a esta categoría en el año 1990.

Chivor es el municipio más joven de Boyacá. Foto: Sergio Acero

Si bien hay actividades económicas como la agricultura y la ganadería que siguen siendo actividades fundamentales para su economía, este destino boyacense también es muy conocido por la extracción de esmeraldas, una tradición que ha marcado la identidad del territorio, según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).

Gracias a este potencial, quienes deciden llegar hasta este destino tienen la oportunidad de vivir una experiencia muy especial haciendo un recorrido por las minas, mientras atraviesan senderos de montaña, admiran cascadas y túneles y participan en la búsqueda de estas piedras preciosas para llevarse una como recuerdo. Este es un plan perfecto para los aventureros, en el que se combinan aventura, historia y naturaleza en medio de los paisajes característicos de la región.

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Los encantos de la represa

Otro de los grandes atractivos de Chivor es su represa, una obra que no solo impulsó el desarrollo hidroeléctrico de la región, sino que ha contribuido a la transformación económica, social y turística del municipio. Con el paso de los años, este escenario se consolidó como uno de los lugares más visitados por quienes llegan a conocer los paisajes del oriente boyacense.

Atractivos naturales en Chivor, Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Alrededor de este proyecto de ingeniería, conocido también como el embalse La Esmeralda, ha crecido una amplia oferta de hoteles, restaurantes y servicios turísticos que les brindan a los visitantes diversas opciones para disfrutar de la naturaleza y los encantos de este destino especial.

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Además de la ruta de las esmeraldas y del embalse, Chivor ofrece otros sitios de interés como la cascada de Cristo Rey, la Cueva Mundial y el cementerio indígena. La experiencia se complementa con una gastronomía tradicional que incluye arepas de maíz, chanfaina, chicha, masato, carnes asadas y tamales.