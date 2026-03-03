Este es el departamento escogido como el más acogedor de Colombia en 2026

Hay destinos en Colombia que se consolidan como los más hospitalarios y que le brindan una experiencia especial a sus visitantes, pues más allá de los paisajes y las fotografías, la atención y el servicio se convierten en factores clave que hacen la diferencia para el turista.

Teniendo en cuenta lo anterior y con base en millones de comentarios verificados de viajeros alrededor del mundo, los Traveller Review Awards 2026 reconocen a aquellos destinos que se destacan por ofrecer experiencias cálidas y agradables.

Cuatro aguas termales en Boyacá para relajarse y disfrutar de días de vacaciones en medio de la naturaleza; son imperdibles

En el caso de Colombia, esta medición tiene en cuenta la voz directa de los viajeros, quienes destacan aquellos lugares donde la experiencia va más allá del destino en sí. Así las cosas, el sondeo realizado por la plataforma Booking seleccionó las regiones que resultan más acogedoras, siendo Boyacá el destino que se ubica en el primer lugar.

Villa de Leyva es uno de los destinos preferidos en Boyacá. Foto: Getty Images

Boyacá, la más acogedora

Sus pueblos coloniales, la arquitectura blanca y especial de Villa de Leyva, los paisajes de la Laguna de Tota y la riqueza histórica de municipios como Monguí o Ráquira crean un entorno donde tradición y hospitalidad conviven de forma natural.

De acuerdo con los viajeros, allí no solo se recorren calles empedradas, sino que se encuentran con anfitriones orgullosos de su tierra, de su gastronomía y de la oferta turística que tienen para brindar.

Estos son los encantos del ‘municipio padre’ del Quindío, un destino ideal para el turismo de aventura

El Eje Cafetero

A Boyacá se suman otras zonas del país como Caldas, Quindío, Cundinamarca y San Andrés y Providencia. En el caso específico de Caldas, es una región que ofrece montañas cubiertas de cafetales, aguas termales y una cultura que entiende el servicio como parte de su identidad.

Destacan dentro de sus encantos destinos como Manizales, capital del departamento, y sus alrededores que combinan tradición, naturaleza y experiencias rurales donde el visitante puede conectarse de forma genuina con la cultura cafetera.

El Valle del Cocora es uno de los imperdibles en el Quindío. Foto: adobestock

En esta región también está el departamento de Quindío, que de manera acogedora exhibe destinos como el Valle del Cocora, Salento y Filandia, en donde sus habitantes ofrecen una experiencia cercana que hace sentir a los viajeros como en casa. La combinación de paisaje, tradición y servicio lo posiciona entre los favoritos de 2026.

Cundinamarca también se mete en la lista de regiones acogedoras, gracias a sus pueblos patrimoniales, reservas naturales y destinos ideales para escapadas cortas. Lugares como Guatavita, Zipaquirá y La Calera destacan por su oferta cultural y natural, así como por alojamientos que combinan descanso y cercanía.

Otro destino acogedor es San Andrés y Providencia, donde el mar de siete colores y la cultura raizal llaman la atención de los turistas. La amabilidad de la comunidad local, la cercanía con la naturaleza y la atmósfera relajada hacen que los viajeros destaquen la experiencia integral de la estadía, más allá del paisaje caribeño.