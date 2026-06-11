El pueblo caldense que le rinde homenaje al agua y donde comer alfajores es uno de los mejores planes

El departamento de Caldas se consolida como una buena opción para descubrir uno de los territorios más representativos de Colombia y particularmente del Eje Cafetero.

El municipio de Caldas donde se fabrica el mejor bocadillo de café, una delicia única fuera del Eje Cafetero

Sus montañas cubiertas de cultivos de este grano, con pueblos tradicionales y un ambiente cálido, les permiten a los visitantes conocer de cerca la cultura cafetera, disfrutar de recorridos por fincas productoras y admirar la belleza de municipios como Manizales, Salamina y Chinchiná, reconocidos por su riqueza histórica y arquitectónica.

Este departamento ofrece una gran diversidad de atractivos naturales ideales para el ecoturismo y la aventura, con numerosos senderos ecológicos que brindan experiencias únicas entre paisajes de montaña, bosques y volcanes. Es un buen destino para quienes buscan descanso, aprendizaje y contacto con el entorno natural.

Los atractivos de Pácora

En este marco se encuentra Pácora, municipio que forma parte del Paisaje Cultural Cafetero y al que se le reconoce por sus calles enmarcadas con la cultura antioqueña, la calidez de su gente y sus hermosos paisajes, atractivos que se convierten en centros de interés turístico.

Este es uno de los municipios para visitar en el departamento de Caldas. Foto: Gobernación de Caldas/API.

Delicias gastronómicas

Uno de sus fuertes es la gastronomía. Se dice que en este destino uno de los mejores planes es comer deliciosos alfajores, una de sus preparaciones gastronómicas más tradicionales. Se caracterizan por ser suaves galletas de harina y grasa rellenas con el exquisito arequipe local de la región. Con el paso de los años, se han consolidado como uno de los dulces más apetecidos, tanto por locales como por turistas en el municipio.

Estos son los encantos del ‘paraíso turístico de Caldas’, un rincón lleno de magia e ideal para hacer ecoturismo

A estos deliciosos postres se suman las rosquillas, que se caracterizan por ser una galleta crocante que hace parte del patrimonio gastronómico pacoreño. La receta nació en la casa de Las Sinforosas (Sinforoso Valencia y hermanas) y ha pasado de generación en generación, según información de la Gobernación de Caldas.

Riqueza natural

Este municipio caldense se caracteriza por su riqueza natural. Sus tierras permiten hacer un recorrido por la cultura cafetera y disfrutar de su riqueza hídrica característica del municipio, en donde se pueden resaltar los ríos Cauca, Pozo y San Lorenzo, además de las quebradas Guarguarabá y La Mica.

Pácora es un destino para vivir la cultura cafetera. Foto: Gobernación de Caldas

Precisamente por esa oferta, en el municipio se realiza desde 1959 el Festival del Agua, que celebra la riqueza de fuentes cristalinas y zonas de tránsito de la región en medio de desfiles, reinados, eventos culturales y deportivos, así como exposiciones.

Sus fuentes de agua se conjugan con las faldas y laderas que hacen contraste con las plantaciones de café, plátano, caña de azúcar y aguacate, principales bases económicas de la región.