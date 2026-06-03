El municipio de Caldas donde se fabrica el mejor bocadillo de café, una delicia única fuera del Eje Cafetero

En las montañas del oriente de Caldas se encuentra Marquetalia, un municipio que ha logrado destacarse por la calidad de su café y por productos derivados que cada vez llaman más la atención de turistas y compradores.

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Entre ellos sobresale el bocadillo de café, una preparación artesanal que se ha convertido en una de las delicias más representativas de la región.

Aunque Marquetalia es reconocido principalmente por sus cultivos cafeteros, el municipio también ha encontrado en la transformación del grano una oportunidad para diversificar su oferta gastronómica.

El bocadillo de café, hecho con ingredientes autóctonos y el sabor característico de los granos cultivados en la zona, es uno de los productos que mejor refleja esa apuesta por darle más relevancia al gran producto que la representa: el café.

El municipio viene ganando reconocimiento nacional gracias a la calidad de sus cosechas.

Las fincas cafeteras son de los grandes atractivos en Caldas. Foto: Getty Images

De acuerdo con reportes divulgados durante las recientes Fiestas de La Cordillera, Marquetalia se ha consolidado como uno de los referentes del café especial en Caldas, con marcas locales que han alcanzado calificaciones destacadas en procesos de catación profesional.

Los resultados han demostrado que los productores de la región están apostando por granos de alta calidad capaces de competir en mercados internacionales.

Durante las celebraciones que se llevaron a cabo en el mes de octubre de 2024, cerca de cincuenta marcas cafeteras participaron en espacios de exhibición donde se promovieron nuevas estrategias para comercializar café tostado y productos derivados.

Marquetalia es un destino con alto potencial turístico. Foto: Gobernación de Caldas/API.

El objetivo es que los productores no solo vendan productos, sino que también desarrollen propuestas con identidad propia que les permitan llegar a nuevos consumidores.

En ese contexto, el bocadillo de café se ha convertido en una carta de presentación para quienes visitan el municipio.

Su sabor combina notas dulces con la intensidad característica del café cultivado en las montañas caldenses, ofreciendo una experiencia diferente para quienes buscan probar productos tradicionales con un toque innovador.

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Mientras el café de Marquetalia continúa ganando espacio en mercados especializados y de exportaciones, los emprendedores locales siguen demostrando que el potencial de la región va más allá de una buena taza.

Con propuestas como el bocadillo de café, este municipio reafirma que la creatividad y la tradición pueden convertirse en el mejor complemento para una de las industrias más importantes de Colombia.