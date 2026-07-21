El error que miles de turistas cometen al reservar hospedaje en el Tayrona y que puede arruinar el viaje

Cuando se habla del Parque Nacional Natural Tayrona, muchas personas piensan en pasadía, pero muchos ignoran que se puede vivir una experiencia totalmente inmersiva. Dormir dentro del parque es una vivencia que los turistas deberían incluir en sus planes para disfrutar con más calma las platas, los senderos y los paisajes.

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Sin embargo, elegir el hospedaje adecuado puede marcar la diferencia entre una visita inolvidable y una llena de obstáculos e inconvenientes, especialmente por los errores que suelen cometer quienes hacen reservas por primera vez.

Contrario a lo que muchas personas creen, quedarse dentro del parque no significa renunciar por completo a la comodidad. De acuerdo con los creadores de contenido de turismo DanisJourneys, existen más de veinte alojamientos autorizados que ofrecen opciones para diferentes presupuestos y estilos de viaje, desde ecohabs y habitaciones privadas hasta zonas de camping y espacios con hamacas para quienes buscan una experiencia más cercana a la naturaleza.

Los ecohabs y cabañas privadas son la opción más cómoda, con infraestructura pensada para quienes prefieren descansar sin perder contacto con el entorno natural. Es importante saber que las más famosas están en el mirador de Cabo San Juan, lugar en el que en la noche corre demasiada brisa y puede hacer frío, por lo que se recomienda llevar abrigo.

En el otro extremo están las zonas de camping, donde los visitantes pueden llevar su propia carpa o alquilar una ya instalada, mientras que las hamacas siguen siendo una de las alternativas favoritas por su precio y por la posibilidad de dormir al aire libre.

Opciones de alojamiento en el Parque Nacional Natural el Tayrona. Foto: DanisJourneys Blog

Errores comunes al reservar hospedaje en el Parque Nacional Natural el Tayrona

Uno de los errores más frecuentes ocurre al momento de hacer la reserva. Muchos turistas terminan contratando hoteles ubicados fuera del parque porque sus nombres incluyen la palabra Tayrona, lo que causa que los turistas se confundan y además hace pensar que el alojamiento está dentro del área protegida cuando realmente se encuentra en los alrededores.

También es importante saber que no todos los hospedajes se reservan de la misma manera. En sectores como Cabo San Juan, las reservas deben realizarse mediante su sistema autorizado o directamente en las taquillas disponibles, mientras que otros alojamientos permiten contacto directo con los operadores para evitar comisiones adicionales.

Otra recomendación es planear el viaje con anticipación, especialmente durante temporadas altas, ya que algunos sectores alcanzan rápidamente su capacidad máxima. Además, iniciar las caminatas temprano ayuda a evitar las horas de mayor calor y permite disfrutar mejor del recorrido.

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Antes de confirmar cualquier reserva, conviene verificar la ubicación exacta del hospedaje, los servicios incluidos y el canal oficial de contratación. Estos sencillos pasos pueden evitar malos entendidos y permitir que la experiencia de dormir dentro del Parque Tayrona sea tan espectacular como los paisajes que esperan a cada turista tanto local como extranjero.