Esta es la mejor fecha para viajar a Sierra Nevada de Santa Marta: mejores precios y playas sin turistas

Planear un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta marca la diferencia entre encontrar playas llenas de visitantes o disfrutar paisajes tranquilos a precios más bajos. Aunque este reconocido destino recibe turistas durante todo el año gracias a su caluroso clima y su cercanía con el Caribe, existen épocas específicas que ofrecen ventajas para aquellas personas que buscan una experiencia más relajada.

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De acuerdo con información especializada sobre turismo en la región, los días después de Semana Santa, especialmente durante abril y mayo, son considerados el mejor momento para visitar Santa Marta y los atractivos ubicados en la Sierra Nevada.

Durante este tiempo, algunos factores resultan beneficiosos para los turistas. Dentro de estos está que los precios suelen ser más económicos y las condiciones climáticas siguen siendo agradables para hacer actividades al aire libre.

Según los análisis sobre el comportamiento del turismo en la ciudad, los meses de temporada baja incluyen febrero, abril después de Semana Santa, junio y buena parte del periodo entre agosto y noviembre.

Turistas en Playa Cristal, Santa Marta Foto: Cortesía - Visit Santa Marta / API

Esto significa que las personas pueden encontrar una oferta más amplia de hospedajes y una experiencia menos congestionada en playas, senderos y sitios de interés natural.

Otro factor que es considerado una ventaja y que juega a favor de abril y mayo es el clima. Aunque Santa Marta mantiene temperaturas cálidas durante todo el año, la temporada seca se extiende desde diciembre hasta mediados de abril y vuelve entre junio y agosto.

Esto permite disfrutar de días soleados y condiciones ideales para recorrer playas, hacer caminatas ecológicas o visitar atractivos cercanos a la Sierra Nevada.

En el Parque Tayrona hay diversidad de playas para conocer. Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, quienes planean explorar destinos emblemáticos como el Parque Tayrona o Ciudad Perdida encuentran una ventaja más.

En esa fecha, ambos lugares suelen estar abiertos al público y registran menor cantidad de personas en comparación con temporadas altas como diciembre, enero, Semana Santa o julio.

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Por el contrario, los periodos de vacaciones de fin de año, Semana Santa y las vacaciones de mitad de año concentran la mayor cantidad de visitantes.

Esto suele significar mayores costos en los alojamientos, transporte y actividades recreativas, además de una ocupación más alta en los principales atractivos turísticos.