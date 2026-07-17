El secreto mejor guardado de Boyacá: el destino con la única mora blanca del país y 32 cascadas para descubrir

Gachantivá, en la provincia de Ricaurte, Boyacá, se ha convertido en uno de esos destinos que sorprenden a los turistas que están en búsqueda de algo diferente. Aunque muchos viajeros pasan de largo a municipios más famosos, esta población ha ganado reconocimiento como la capital de la mora del Oriente Colombiano gracias a un cultivo que impulsa la economía de la zona y hace parte de la identidad de sus habitantes.

Así es el municipio boyacense que es destacado como el mayor productor de frutas de clima frío, un destino imperdible

La mora es el producto estrella del municipio. Más de 200 hectáreas están dedicadas a este cultivo, del que dependen muchas familias campesinas.

Sin embargo, lo que realmente distingue a Gachantivá es la presencia de la mora blanca, una variedad considerada única en Colombia por su color claro, su sabor ácido y las condiciones especiales y específicas en las que crece, entre los 2.100 y los 2.600 metros sobre el nivel del mar.

La historia de esta fruta también despierta la curiosidad de las personas, pues según la información recopilada por el Sistema de Información Turística de Boyacá, la planta llegó hace varios años como un regalo de un ciudadano australiano a un campesino llamado Alberto Merchán, en agradecimiento por unos sombreros tejidos en palmicho.

Desde entonces, el cultivo ha permanecido en la zona y hoy es considerado uno de los más grandes orgullos del municipio.

Este lugar no solo conquista por su producción agrícola. El municipio también quiere consolidarse como un destino ideal para el turismo de naturaleza, ya que cuenta con 14 áreas protegidas, bosques, páramos y una amplia oferta de paisajes para quienes disfrutan las caminatas, el aire libre y el turismo rural.

Entre sus principales atractivos aparecen 32 cascadas distribuidas en las siete veredas del municipio.

La Cascada La Honda se convierte en uno de los lugares favoritos de los visitantes, gracias a un sendero de baja dificultad que permite disfrutar del paisaje.

También resalta la Laguna de las Coloradas, famosa por los tonos rojizos que adquiere parte de su superficie debido a la naturaleza que la rodea.

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Con tradición campesina, paisajes naturaleza y una fruta única en el país, Gachantivá demuestra que Boyacá todavía guarda destinos poco explorados capaces de sorprender a los locales y turistas que buscan experiencias auténticas lejos del turismo más famoso del país y que siempre permanece lleno.