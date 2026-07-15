Anuncian restricciones temporales en el acceso a senderos del parque nacional El Cocuy: estos son detalles

Parques Nacionales de Colombia informó que el parque natural El Cocuy tendrá restricciones temporales de acceso a los senderos Laguna Grande de la Sierra y Ritacuba Blanco.

La medida preventiva fue adoptada tras las afectaciones ocasionadas por el incremento en los caudales de los ríos Corralitos y Río Nevado, que “comprometieron la infraestructura vial de acceso a los senderos en área rural de jurisdicción del municipio de Güicán de la Sierra, Boyacá”.

“La decisión responde a la necesidad de preservar la seguridad de visitantes, prestadores de servicios ecoturísticos, comunidades locales y guardaparques, mientras se realizan las verificaciones técnicas sobre la infraestructura vial afectada y se restablecen las condiciones que permitan un acceso seguro a los senderos”, señaló Parques Nacionales.

Las afectaciones identificadas se presentan en los puntos estratégicos de acceso:

El puente está ubicado en el sector La Vega, que comunica al municipio de Güicán de la Sierra con las veredas San Juan y La Unión.

El puente de Corralitos, infraestructura que conecta las veredas El Tabor y La Cueva del municipio de Güicán de la Sierra.

Vía de acceso que comunica al municipio de Güicán de la Sierra, con los municipios de Soatá, Panqueba y El Cocuy, sector Agua Azufrada.

Sector de El Empalme en la vía que comunica a los municipios de Guacamayas, El Cocuy y Guican de la Sierra con el Espino.

Vía que comunica al municipio de El Espino con Capitanejo.

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“En el sendero Laguna Grande de la Sierra se continúa evaluando el posible aumento del caudal del río Cóncavo y los puntos críticos asociados a la inestabilidad de taludes, deslizamientos y posibles desbordamientos. En consecuencia, se mantiene la restricción de acceso a este sector desde el municipio de El Cocuy, hasta tanto las condiciones permitan garantizar la seguridad de los visitantes”, agregó la entidad.

Parque El Cocuy. Foto: Tomada de Colombia Oscura (X: @ColombiaOscura)

El parque nacional natural El Cocuy, en articulación con las autoridades municipales y demás actores del territorio, señaló que continúa realizando el seguimiento a las condiciones climáticas, los niveles de los cuerpos de agua y el estado de la infraestructura afectada, con el fin de definir las acciones necesarias para recuperar la movilidad y restablecer el acceso a los senderos de manera segura.

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“Parques Nacionales Naturales de Colombia recomienda a visitantes y operadores turísticos abstenerse de programar ingresos al sendero Laguna Grande de la Sierra y Ritacuba Blanco, mientras permanezca vigente esta restricción y atender las orientaciones emitidas por las autoridades competentes. La entidad informará oportunamente cualquier modificación en las condiciones de acceso y la fecha de reapertura de los senderos, una vez existan las condiciones de seguridad para el desarrollo de las actividades ecoturísticas”, concluyó la entidad.