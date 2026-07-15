Anuncian restricciones temporales en el acceso a senderos del parque nacional El Cocuy: estos son detalles

Parques Nacionales de Colombia informó que el parque natural El Cocuy tendrá restricciones temporales de acceso a los senderos Laguna Grande de la Sierra y Ritacuba Blanco.
La medida preventiva fue adoptada tras las afectaciones ocasionadas por el incremento en los caudales de los ríos Corralitos y Río Nevado, que “comprometieron la infraestructura vial de acceso a los senderos en área rural de jurisdicción del municipio de Güicán de la Sierra, Boyacá”.
“La decisión responde a la necesidad de preservar la seguridad de visitantes, prestadores de servicios ecoturísticos, comunidades locales y guardaparques, mientras se realizan las verificaciones técnicas sobre la infraestructura vial afectada y se restablecen las condiciones que permitan un acceso seguro a los senderos”, señaló Parques Nacionales.
Las afectaciones identificadas se presentan en los puntos estratégicos de acceso:
- El puente está ubicado en el sector La Vega, que comunica al municipio de Güicán de la Sierra con las veredas San Juan y La Unión.
- El puente de Corralitos, infraestructura que conecta las veredas El Tabor y La Cueva del municipio de Güicán de la Sierra.
- Vía de acceso que comunica al municipio de Güicán de la Sierra, con los municipios de Soatá, Panqueba y El Cocuy, sector Agua Azufrada.
- Sector de El Empalme en la vía que comunica a los municipios de Guacamayas, El Cocuy y Guican de la Sierra con el Espino.
- Vía que comunica al municipio de El Espino con Capitanejo.
“En el sendero Laguna Grande de la Sierra se continúa evaluando el posible aumento del caudal del río Cóncavo y los puntos críticos asociados a la inestabilidad de taludes, deslizamientos y posibles desbordamientos. En consecuencia, se mantiene la restricción de acceso a este sector desde el municipio de El Cocuy, hasta tanto las condiciones permitan garantizar la seguridad de los visitantes”, agregó la entidad.
El parque nacional natural El Cocuy, en articulación con las autoridades municipales y demás actores del territorio, señaló que continúa realizando el seguimiento a las condiciones climáticas, los niveles de los cuerpos de agua y el estado de la infraestructura afectada, con el fin de definir las acciones necesarias para recuperar la movilidad y restablecer el acceso a los senderos de manera segura.
“Parques Nacionales Naturales de Colombia recomienda a visitantes y operadores turísticos abstenerse de programar ingresos al sendero Laguna Grande de la Sierra y Ritacuba Blanco, mientras permanezca vigente esta restricción y atender las orientaciones emitidas por las autoridades competentes. La entidad informará oportunamente cualquier modificación en las condiciones de acceso y la fecha de reapertura de los senderos, una vez existan las condiciones de seguridad para el desarrollo de las actividades ecoturísticas”, concluyó la entidad.