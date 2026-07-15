Cundinamarca se consolida como uno de los destinos turísticos del país, gracias no solo a su oferta que combina diversidad de paisajes, riqueza ancestral y lindos pueblos coloniales, sino a su ubicación estratégica cerca de Bogotá.

El municipio de Cundinamarca que ofrece un “entorno perfecto” para el ecoturismo, un imperdible destino a tres horas de Bogotá

Esta región es ideal para escapadas cortas, de fines de semana y pasadías. Dentro de su oferta están sitios de interés como Catedral de Sal de Zipaquirá y la mística Laguna de Guatavita que atraen a miles de viajeros interesados en la arquitectura subterránea y el legado de El Dorado, respectivamente, pero también hay otros lugares imperdibles, especialmente para quienes disfrutan de la naturaleza.

Por ejemplo, están el Páramo de Chingaza y el Parque Natural Chicaque que son escenarios perfectos para el ecoturismo y avistamiento de aves, sitios a los que se suman otros en los que la naturaleza invita a conectar con ella.

Esto sucede en destinos como Villapinzón, en donde la oferta de actividades al aire libre es variada. Información de la Gobernación de Cundinamarca indica que este destino se encuentra a 80 kilómetros de Bogotá y es considerado un paraíso natural de turismo contemplativo, que combina historia, cultura y riqueza natural.

El río Bogotá nace en el páramo de Guacheneque, ubicado en el municipio de Villapinzón, Cundinamarca. Foto: Nicolás Acevedo Ortiz

Este municipio, ubicado al norte de la capital del país, goza de gran variedad vegetal, donde sobresalen los pinos, eucaliptos y sauces, y en los bosques se puede apreciar la presencia de cedros, arrayanes, encenillos, entre otros.

Mirador La Princesa

Allí los planes son diversos. Uno de los que se ha vuelto tendencia y llama la atención es la visita a uno de los miradores más llamativos de la región. Se trata del mirador La Princesa, espacio en el que se encuentra una imponente estatua que rinde homenaje a la mujer indígena y lo mejor es que desde allí los viajeros pueden disfrutar de la vista de esta zona en todo su esplendor.

Así es la ‘Roma chiquita’, el encantador municipio de Cundinamarca reconocido por sus tradiciones y su riqueza cultural

Es un lugar perfecto para los amantes de la naturaleza porque cuenta con áreas ideales para descansar y conectar con el ambiente y senderos que invitan a explorar los alrededores. Allí los viajeros, además de pasar momentos especiales en familia o con amigos, pueden tomarse fotos y quedarse con recueros especiales.

Otros sitios de interés

Como ya se mencionó, este es un municipio con diversidad de atractivos naturales y uno de los imperdibles de conocer es el Páramo de Guacheneque, cuna del río Bogotá. Se dice que este lugar es un santuario de niebla y frailejones, ideal para quienes disfrutan de la aventura, el frío y los momentos tranquilos en complicidad con el medio ambiente.

Villapinzón es uno de los destinos para visitar cerca de Bogotá. Foto: Mariana Estrada

Allí uno de los puntos para admirar es el Pozo de la Nutria, una caída de agua cristalina en medio de vegetación nativa. El nombre de este lugar se debe a que en el pasado era común ver a estos mamíferos bañándose alegremente en estas aguas, sin embargo, la cercanía con el hombre los alejó del nacimiento del río.

Dentro de la oferta turística de Villapinzón también está su gastronomía en la que es posible disfrutar de platos como el cordero asado y la picada campesina. Esta última se caracteriza por ser una mezcla de rellena, chorizo, longaniza, queso de cabeza y papa criolla.