El Eje Cafetero es uno de los destinos que vale la pena visitar en Colombia y, en esta región, el departamento de Risaralda se consolida como una opción para incluir en un plan de viaje, pues en sus tierras los viajeros pueden disfrutar de naturaleza, cultura, tradición cafetera y paisajes de montaña.

Así es uno de los pueblos más tranquilos y acogedores de Risaralda, destino cafetero ideal para el ecoturismo

Este departamento alberga desde pueblos con arquitectura colonial y fincas cafeteras hasta parques naturales, termales y reservas donde es posible disfrutar de la biodiversidad característica de la región.

En este destino, los visitantes pueden recorrer senderos ecológicos, avistar aves, disfrutar de cascadas y aguas termales y explorar áreas protegidas que conservan ecosistemas de bosque andino y de alta montaña.

Risaralda tiene 14 municipios y uno de los que se puede visitar, pues tiene una amplia oferta turística, es La Celia, un destino cafetero ubicado a 66 kilómetros de Pereira, capital del departamento.

El café es la principal actividad productiva de La Celia, Risaralda. Foto: Getty Images

Allí, el café y el plátano conforman más del 90 % de la producción, con una creciente participación del aguacate. La ganadería extensiva también es una actividad económica de sus habitantes.

El portal Rutas del Paisaje Cultural Cafetero indica que el casco urbano de este municipio está asentado en su mayor parte por un relieve bajo en el valle del río Monos y ofrece una temperatura promedio de 18 grados centígrados.

Así es el pueblo de Risaralda conocido como el ‘alto del rey’, un encantador destino a una hora de Pereira

Sitios de interés

Información de la Gobernación de Risaralda indica que este municipio cuenta con diferentes sitios de interés patrimonial, entre ellos el antiguo teatro, ubicado en la carrera Tercera, de importante valor arquitectónico y técnico.

La Celia es un destino ideal para desconectarse, gracias a un entorno caracterizado por pequeñas cascadas y aguas cristalinas que embellecen el paisaje. Es un lugar propicio para los amantes de la naturaleza y de las actividades al aire libre.

La Celia es un destino rodeado de lindos paisajes, perfecto para los amantes de la naturaleza. Foto: Gobernación de Risaralda/API.

En la lista de lugares para visitar, los viajeros pueden encontrar el valle del río Cañaveral, la reserva forestal Verdúm, el jardín botánico y las cascadas y lagunas ubicadas muy cerca de la cabecera municipal. A estos se suman las laderas del río Monos, la vereda La Laguna, el corredor Monserrate y el centro de recreación El Rey.

A solo dos kilómetros de Pereira: el municipio de Risaralda que se consolida como un destino de naturaleza y aventura único

Otros planes

Quienes prefieren experiencias relacionadas con la cultura, el entretenimiento y las tradiciones también encontrarán una variada oferta en este municipio. De acuerdo con el portal Paisaje Cultural Cafetero, cada noviembre se realizan las ‘Fiestas de la Lluvia’, una celebración que reúne a habitantes y visitantes alrededor de una programación que incluye actividades musicales, deportivas, culturales y agropecuarias.