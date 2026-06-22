Así es uno de los pueblos más tranquilos y acogedores de Risaralda, destino cafetero ideal para el ecoturismo

En el Eje Cafetero colombiano se encuentra Risaralda, un departamento con 14 municipios que vale la pena conocer. Este territorio es una buena opción para quienes buscan naturaleza, cultura y experiencias auténticas en medio de extensos cultivos de café.

A solo dos kilómetros de Pereira: el municipio de Risaralda que se consolida como un destino de naturaleza y aventura único

Esta región del país ofrece paisajes montañosos, aguas termales y una gran biodiversidad. Entre sus principales atractivos se encuentran Pereira, su capital, conocida por su ambiente acogedor y su desarrollo urbano; los termales de Santa Rosa de Cabal, famosos por sus cascadas; y el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, ideal para el ecoturismo y el avistamiento de aves.

Uno de los destinos ideales para conocer por su tranquilidad y su belleza es Apía, un encantador lugar, ubicado a 67 kilómetros de Pereira, en pleno corazón del Paisaje Cultural Cafetero.

De acuerdo con el portal Viaja por Colombia, este pueblo cautiva a los visitantes por sus pronunciadas calles y por la belleza de sus viviendas tradicionales, adornadas con coloridos balcones y puertas que reflejan la arquitectura típica de la colonización antioqueña. Así las cosas, este destino es una parada ideal para quienes recorren el Eje Cafetero y desean descubrir la riqueza cultural de la región.

Los cultivos de café son uno de los grandes atractivos en Apía, Risaralda. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

De acuerdo con información de la Alcaldía Municipal, este destino es un lugar donde la naturaleza, la cultura y la aventura se combinan para ofrecer una experiencia única donde es posible sentir la brisa que llega desde el Chocó biogeográfico a través del valle del Risaralda.

Santuario de biodiversidad

Es considerado un santuario de biodiversidad, donde la naturaleza se despliega en todo su esplendor. Sus senderos ecológicos conducen a bosques andinos y panorámicas inolvidables.

Así es el ‘alto del rey’ del Eje Cafetero, un encantador municipio de bellos paisajes y gran biodiversidad

La información oficial indica que en su lista de tesoros naturales se encuentra el Distrito de Manejo Integrado Agualinda, un refugio para la vida silvestre y un destino imperdible para el senderismo y la observación de aves. Aquí, es posible avistar especies endémicas como el Saltarín Dorado, una joya de Los Andes.

Este destino es uno de los más tranquilos de Risaralda. Foto: Facebook Alcaldía de Apía/API.

En Apía, la cultura cafetera no solo se vive, sino que el aroma del café impregna la historia de este pequeño municipio. En las fincas tradicionales, los visitantes pueden recorrer cafetales, participar en la cosecha y aprender sobre el proceso de beneficio, desde el grano hasta la taza.

Para los aventureros

Para los más aventureros y amantes de la adrenalina, este es un buen lugar. Según la Alcaldía, el municipio cuenta con uno de los voladeros de parapente deportivo más importantes del país, un escenario privilegiado donde el viento y la topografía crean condiciones ideales para vuelos de larga distancia.

A solo 2 horas de Pereira: así es el municipio que hace unos años fue nombrado “el pueblo más lindo de Risaralda”

Apía se encuentra solo a hora y media de Pereira, desde donde es posible tomar transporte terrestre y emprender un viaje escénico entre montañas verdes, cañones profundos y paisajes cafeteros que llevan hasta este encantador destino.