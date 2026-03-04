A solo 2 horas de Pereira: así es el municipio que hace unos años fue nombrado “el pueblo más lindo de Risaralda”

Risaralda es un destino imperdible del Eje Cafetero, reconocido por su gran riqueza natural. Sus paisajes combinan bosques llenos de una tonalidad de verde intenso, aguas termales perfectas para el descanso y nevados.

Aquí, la biodiversidad crea escenarios ideales tanto para quienes buscan tranquilidad como para los amantes de la aventura y los deportes extremos.

Estos espacios se encuentran en sus diferentes municipios, como Quinchía, una población privilegiada que posee todos los climas y se destaca por su rica cultura.

Cinco iglesias de estilo gótico para visitar en Bogotá en esta Semana Santa; son verdaderas joyas arquitectónicas y religiosas

Se ubica al nororiente del departamento, limitando al norte con el municipio de Riosucio, al sur con Anserma, por el oriente con los municipios de Filadelfia y Neira, y por el occidente con el municipio de Guática.

La distancia entre este pueblo y Pereira, la capital del departamento, es de apenas 110 kilómetros, lo que representa un viaje por carretera de aproximadamente dos horas.

De acuerdo con la Alcaldía Municipal, Quinchía también es conocido como la villa de los cerros, un nombre que resalta el paisaje montañoso que lo rodea y embellece, haciendo alusión a los cerros de Gobia, Batero, Perrillo y Punta de Lanza, los cuales son considerados patrimonio ecológico de Colombia.

Además, gracias a su riqueza cultural, su entorno natural y la hospitalidad de su gente, la Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar – Comfamiliar señala que en 1985 recibió el título del pueblo más lindo de Risaralda.

Este reconocimiento no ha sido el único que ha recibido a lo largo de su historia, pues en el año 2025 se le otorgó el premio de “municipio ambiental”, gracias a la gestión realizada por la administración municipal para la conservación del medioambiente y el compromiso de las comunidades para el desarrollo sostenible del departamento.

En este contexto, la entidad resalta que Quinchía se ha caracterizado por la defensa activa de su entorno natural. A través de foros y audiencias públicas, la comunidad ha alzado su voz para contrarrestar posibles afectaciones ambientales y proteger los recursos que hacen parte de su identidad.

El pueblo colombiano que sorprende con sus múltiples plazoletas, sitios que rinden homenaje a hechos y personajes históricos

Adicionalmente, instituciones educativas y ONG han trabajado de la mano con la administración municipal y departamental en proyectos enfocados en la conservación de microcuencas y áreas protegidas.

Gracias a estas iniciativas, quienes visitan este municipio pueden disfrutar hermosos paisajes y una agenda cultural bastante nutrida, en la que sobresalen sus celebraciones tradicionales, entre ellas el Encuentro de Bandas Musicales, un evento que se realiza desde hace más de dos décadas y que se ha convertido en uno de los referentes festivos de la región.