Turismo

El pueblo colombiano que sorprende con sus múltiples plazoletas, sitios que rinden homenaje a hechos y personajes históricos

Uno de estos espacios que levantó como tributo a los fallecidos por el covid-19.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
4 de marzo de 2026, 2:35 p. m.
Plazoleta de los fallecidos por el covid-19
Plazoleta de los fallecidos por el covid-19 Foto: Crédito: Alcaldía de Sincé / API

Sucre es un territorio lleno de historias que esperan ser contadas, un escenario donde convergen tradiciones, saberes y expresiones que reflejan la riqueza de su interculturalidad.

A esto se suma su vasta riqueza natural, pues hace parte del Gran Caribe colombiano y esto le da el privilegio de poseer paisajes naturales únicos y ricos suelos, los cuales componen sus diferentes municipios, entre ellos Sincé.

También conocido como San Luis de Sincé, este pueblo es un destino que sorprende con sus plazoletas, sitios que rinden homenaje a hechos y personajes históricos. Uno de estos espacios que levantó como tributo a los fallecidos por el covid-19, según indica la Alcaldía Municipal en su sitio web.

El pueblo patrimonio de Colombia donde se celebra la Semana Santa desde hace más de 460 años; es conocido como La tierra de Dios

Plazoletas para recorrer en Sincé

  • Plazoleta de los fallecidos por el covid-19

En este lugar hay un imponente obelisco de aproximadamente 25 metros de altura, erigido como símbolo de la pujanza del pueblo sinceano. El monumento también rinde un homenaje póstumo a las personas que fallecieron durante la pandemia, cuyos nombres quedaron inscritos en una placa ubicada frente a la estructura del libertador Simón Bolívar montado en un caballo, elaborada por el escultor Henry Mojica.

Turismo

A una hora de Bogotá, este es considerado uno de los pueblos más bonitos de la región

Turismo

El pueblo de Risaralda reconocido por su diversidad de pisos térmicos y especies, ideal para el ecoturismo y la aventura

Turismo

A solo 2 horas de Pereira: así es el municipio que hace unos años fue nombrado “el pueblo más lindo de Risaralda”

Turismo

¿De paseo por Cundinamarca? Tres atractivos naturales para visitar muy cerca de Bogotá

Turismo

El pueblo de Boyacá cuyo nombre significa ‘capitán’, un destino que cautiva con su riqueza natural y bellos paisajes

Turismo

Cinco iglesias de estilo gótico para visitar en Bogotá en esta Semana Santa; son verdaderas joyas arquitectónicas y religiosas

Turismo

El pueblo de Cundinamarca reconocido por sus miradores, cascadas y rica historia, un destino que enamora a una hora de Bogotá

Turismo

El pueblo patrimonio de Colombia donde se celebra la Semana Santa desde hace más de 460 años; es conocido como La tierra de Dios

Turismo

Así es el encantador destino apodado ‘puerta de entrada a la Sierra de La Macarena’, un paraíso natural para la aventura

Turismo

Desde Antioquia hasta Casanare: siete pueblos colombianos poco conocidos que enamoran por su belleza y diversidad

  • Plazoleta de los Fundadores

Un espacio que rinde homenaje al fundador del municipio, Antonio de la Torre y Miranda. Según indica la misma fuente, cuando el funcionario llegó a estas tierras, parte de la población era habitada por un antiguo asentamiento indígena, en tierras de lo que hoy se conoce como Sinceviejo, mientras que otros vivían dispersos en los alrededores.

Debido a esto, en la plazoleta también se encuentra un monumento en honor al cacique One Chinché.

Sincé, Sucre
Plazoleta de los Fundadores. Foto: Crédito: Alcaldía de Sincé / API
  • Plazoleta del Tigre

En este lugar es tradicional la parodia del tigre, una representación cargada de humor en la que los campesinos escenifican la caza de un felino que, según la memoria popular, atemorizaba a la población en tiempos de los abuelos al atacar principalmente al ganado.

Cinco iglesias de estilo gótico para visitar en Bogotá en esta Semana Santa; son verdaderas joyas arquitectónicas y religiosas

Con más de cien años de tradición, la parodia se ha consolidado como una manifestación de gran valor cultural, ampliamente apreciada tanto por la comunidad como por quienes visitan el municipio.

YouTube video Iv4jtLvAhv0 thumbnail
  • Plazoleta de Leonardo Gamarra

En honor al músico y compositor sinceano, Leonardo Gamarra. De acuerdo con la entidad, el aporte del artista a la música, especialmente a la sabana del Caribe colombiano, ha sido significativo y trascendental. Su versatilidad creativa se ve reflejada en distintos ritmos como porros, cumbias, paseos, boleros, salsa e incluso guaguancó, demostrando la amplitud de su talento y su profunda conexión con las raíces musicales de la región.

  • Plazoleta Gabriel García Márquez

En este espacio, Sincé refleja su vínculo con el escritor Gabriel García Márquez, ya que su padre, el telegrafista Gabriel Eligio García, era oriundo de esta tierra.

A partir de esta conexión histórica, el investigador y catedrático Elmer de la Ossa ha dedicado parte de su trabajo a estudiar y difundir la relación entre la obra de Gabo y el municipio. En su libro ‘Orígenes desconocidos de Macondo’, expone detalles poco conocidos sobre el paso del escritor por Sincé y las posibles influencias que este territorio tuvo en su universo literario.

Más de Turismo

Zipaquirá

A una hora de Bogotá, este es considerado uno de los pueblos más bonitos de la región

Belén de Umbría.

El pueblo de Risaralda reconocido por su diversidad de pisos térmicos y especies, ideal para el ecoturismo y la aventura

Quinchía, Risaralda

A solo 2 horas de Pereira: así es el municipio que hace unos años fue nombrado “el pueblo más lindo de Risaralda”

Parque Natural Chingaza

¿De paseo por Cundinamarca? Tres atractivos naturales para visitar muy cerca de Bogotá

Laguna El Pato

El pueblo de Boyacá cuyo nombre significa ‘capitán’, un destino que cautiva con su riqueza natural y bellos paisajes

Iglesia de Lourdes

Cinco iglesias de estilo gótico para visitar en Bogotá en esta Semana Santa; son verdaderas joyas arquitectónicas y religiosas

Atractivo turístico de La Mesa, Cundinamarca

El pueblo de Cundinamarca reconocido por sus miradores, cascadas y rica historia, un destino que enamora a una hora de Bogotá

Mompox

El pueblo patrimonio de Colombia donde se celebra la Semana Santa desde hace más de 460 años; es conocido como La tierra de Dios

Atractivos en San Juan de Arama

Así es el encantador destino apodado ‘puerta de entrada a la Sierra de La Macarena’, un paraíso natural para la aventura

Noticias Destacadas