El pueblo colombiano que sorprende con sus múltiples plazoletas, sitios que rinden homenaje a hechos y personajes históricos

Sucre es un territorio lleno de historias que esperan ser contadas, un escenario donde convergen tradiciones, saberes y expresiones que reflejan la riqueza de su interculturalidad.

A esto se suma su vasta riqueza natural, pues hace parte del Gran Caribe colombiano y esto le da el privilegio de poseer paisajes naturales únicos y ricos suelos, los cuales componen sus diferentes municipios, entre ellos Sincé.

También conocido como San Luis de Sincé, este pueblo es un destino que sorprende con sus plazoletas, sitios que rinden homenaje a hechos y personajes históricos. Uno de estos espacios que levantó como tributo a los fallecidos por el covid-19, según indica la Alcaldía Municipal en su sitio web.

Plazoletas para recorrer en Sincé

Plazoleta de los fallecidos por el covid-19

En este lugar hay un imponente obelisco de aproximadamente 25 metros de altura, erigido como símbolo de la pujanza del pueblo sinceano. El monumento también rinde un homenaje póstumo a las personas que fallecieron durante la pandemia, cuyos nombres quedaron inscritos en una placa ubicada frente a la estructura del libertador Simón Bolívar montado en un caballo, elaborada por el escultor Henry Mojica.

Plazoleta de los Fundadores

Un espacio que rinde homenaje al fundador del municipio, Antonio de la Torre y Miranda. Según indica la misma fuente, cuando el funcionario llegó a estas tierras, parte de la población era habitada por un antiguo asentamiento indígena, en tierras de lo que hoy se conoce como Sinceviejo, mientras que otros vivían dispersos en los alrededores.

Debido a esto, en la plazoleta también se encuentra un monumento en honor al cacique One Chinché.

Plazoleta de los Fundadores. Foto: Crédito: Alcaldía de Sincé / API

Plazoleta del Tigre

En este lugar es tradicional la parodia del tigre, una representación cargada de humor en la que los campesinos escenifican la caza de un felino que, según la memoria popular, atemorizaba a la población en tiempos de los abuelos al atacar principalmente al ganado.

Con más de cien años de tradición, la parodia se ha consolidado como una manifestación de gran valor cultural, ampliamente apreciada tanto por la comunidad como por quienes visitan el municipio.

Plazoleta de Leonardo Gamarra

En honor al músico y compositor sinceano, Leonardo Gamarra. De acuerdo con la entidad, el aporte del artista a la música, especialmente a la sabana del Caribe colombiano, ha sido significativo y trascendental. Su versatilidad creativa se ve reflejada en distintos ritmos como porros, cumbias, paseos, boleros, salsa e incluso guaguancó, demostrando la amplitud de su talento y su profunda conexión con las raíces musicales de la región.

Plazoleta Gabriel García Márquez

En este espacio, Sincé refleja su vínculo con el escritor Gabriel García Márquez, ya que su padre, el telegrafista Gabriel Eligio García, era oriundo de esta tierra.

A partir de esta conexión histórica, el investigador y catedrático Elmer de la Ossa ha dedicado parte de su trabajo a estudiar y difundir la relación entre la obra de Gabo y el municipio. En su libro ‘Orígenes desconocidos de Macondo’, expone detalles poco conocidos sobre el paso del escritor por Sincé y las posibles influencias que este territorio tuvo en su universo literario.