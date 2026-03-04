Colombia es un país con una profunda tradición católica y la celebración de la Semana Santa es uno de los momentos religiosos más significativos del año. Muchas ciudades realizan procesiones, misas solemnes y representaciones en vivo que reúnen a miles de fieles y fortalecen la identidad cultural y espiritual de las comunidades.

Además, esta época del año tiene un gran valor cultural y turístico. Lugares como Popayán, famosa por sus procesiones declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial, Mompox y Pamplona atraen visitantes nacionales e internacionales.

Precisamente, Mompox es uno de esos destinos que parecen imperdibles para visitar en Semana Santa, pues es una de las tradiciones religiosas más antiguas y solemnes del territorio nacional, la cual se celebra desde 1564 con una profunda herencia española. Destaca por sus procesiones y una completa programación que llama la atención de propios y extraños.

Mompox destaca por su belleza colonial. Foto: Getty Images

Información del portal oficial Colombia Travel indica que, además de las ferias y romerías que se llevan a cabo todos los días en la Semana Mayor, Mompox cuenta con procesiones únicas en el mundo. El Jueves y Viernes Santo se realiza una gran procesión rítmica y ceremonial en la que sus habitantes marchan en torno a las siete iglesias del pueblo.

Además, los Miércoles Santos los moradores se congregan en el cementerio municipal con el fin de rendir homenaje a las personas fallecidas.

Sin duda, La tierra de Dios, como se le conoce, es un buen destino para pasar los días santos, pues cuenta con diversos escenarios culturales, religiosos e históricos.

Ubicado a orillas del río Magdalena, este destino colonial que hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia, conserva casi intacto el legado arquitectónico y cultural de los pobladores sevillanos que lo habitaron.

Mompox, pueblo patrimonio de Colombia, está ubicado a orillas del río Magdalena. Foto: Getty Images

Por el estado de conservación de su Centro Histórico, fue declarado Monumento Nacional en 1959, hoy Bien de Interés Cultural (BIC). Así mismo fue declarado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en 1995.

Esta población momposina cuenta con hermosos y tradicionales templos religiosos y sitios recreativos e históricos como el Museo Cultural de Arte Religioso, el Pozo de la Noria, los Portales de la Marquesa, la Plaza de la Libertad y el Jardín Botánico. .

Otro de los atributos momposinos es la elaboración de joyas en oro y plata a través del arte de la filigrana. Esta joyería tradicional tiene raíces coloniales y autóctonas que conservan técnicas y formas ornamentales europeas, indica Colombia Travel.