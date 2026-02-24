Rutas de turismo religioso imperdibles en Bogotá y Cundinamarca para Semana Santa 2026

Según informó el Instituto Distrital de Turismo en Bogotá (IDT), la capital colombiana y el departamento de Cundinamarca lanzaron una serie de rutas de turismo imperdibles para Semana Santa 2026. Estos recorridos invitan a visitar iglesias emblemáticas de la ciudad y los municipios cercanos.
La iniciativa, liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, el Instituto Distrital de Turismo y la Arquidiócesis de Bogotá, en articulación con actores culturales y religiosos, busca posicionar a la ciudad como destino de turismo de talla mundial para esta importante temporada del año.
Con la denominación ‘Paso a Paso, Caminando hacia la Pascua con María’, esta ruta invita a explorar destinos religiosos tanto en la capital del país como en el departamento de Cundinamarca, posicionándolos como epicentros de peregrinación, fe, patrimonio y cultura.
Rutas de turismo religioso para Semana Santa 2026
Ruta 1. Centro de Bogotá: tradición y espiritualidad a un solo paso
Zona: La Candelaria y Centro Histórico.
Modalidad: A pie.
- Iglesia Las Aguas.
- Iglesia Las Nieves.
- Iglesia San Francisco.
- Iglesia Veracruz.
- Catedral Primada de Bogotá.
- Iglesia San Ignacio.
- Iglesia San Agustín.
- Iglesia El Carmen.
Ruta 2. Chapinero: Bogotá entre la modernidad y la historia
Zona: Chapinero.
Modalidad: A pie.
- Iglesia de Lourdes.
- Iglesia Porciúncula.
- Iglesia El Pilar.
- Iglesia Cervantes.
- Iglesia Santa María de los Ángeles.
- Iglesia de la Inmaculada.
Circuitos
- Circuito en el Centro Histórico: recorrido por la Catedral Primada, San Francisco y La Candelaria. En este circuito se resaltan las dos capillas alusivas a la Virgen de los Dolores ubicadas en la Catedral Primada, dando contexto a la Virgen del Topo.
- Peregrinaciones a santuarios icónicos: Monserrate, Lourdes y el Señor de los Milagros.
- Ruta de la Fe y la Esperanza en el sur: visitas al Divino Niño Jesús y otras iglesias emblemáticas.
A lo largo de estos recorridos se busca destacar también la riqueza histórica, arquitectónica y simbólica de la región a través de sus templos, monumentos, cerros y tradiciones, ofreciendo una experiencia significativa a residentes y visitantes nacionales e internacionales.
En el marco de esta estrategia, artesanos de Guatemala elaboraron un tapete de flores en la entrada de la Catedral Primada, manifestación artística y espiritual que representa devoción, identidad y conexión entre tradiciones religiosas de América Latina.
“Guatemala se une a Bogotá y Cundinamarca en esta segunda edición de la oferta turística religiosa para Semana Santa, con una tradición centenaria como son sus alfombras coloridas y de flores que simbolizan los lazos hermanos y religiosos que nos unen”, destacó Ángela Garzón, directora del IDT.