Rutas de turismo religioso imperdibles en Bogotá y Cundinamarca para Semana Santa 2026

Estos recorridos invitan a visitar iglesias emblemáticas de la capital colombiana y el departamento.

Redacción Turismo
24 de febrero de 2026, 11:47 a. m.
Catedral Primada de Bogotá en la Plaza Bolívar.
Catedral Primada de Bogotá en la Plaza Bolívar. Foto: Getty Images

Según informó el Instituto Distrital de Turismo en Bogotá (IDT), la capital colombiana y el departamento de Cundinamarca lanzaron una serie de rutas de turismo imperdibles para Semana Santa 2026. Estos recorridos invitan a visitar iglesias emblemáticas de la ciudad y los municipios cercanos.

La iniciativa, liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, el Instituto Distrital de Turismo y la Arquidiócesis de Bogotá, en articulación con actores culturales y religiosos, busca posicionar a la ciudad como destino de turismo de talla mundial para esta importante temporada del año.

Con la denominación ‘Paso a Paso, Caminando hacia la Pascua con María’, esta ruta invita a explorar destinos religiosos tanto en la capital del país como en el departamento de Cundinamarca, posicionándolos como epicentros de peregrinación, fe, patrimonio y cultura.

Rutas de turismo religioso para Semana Santa 2026

Ruta 1. Centro de Bogotá: tradición y espiritualidad a un solo paso

Zona: La Candelaria y Centro Histórico.

Modalidad: A pie.

  • Iglesia Las Aguas.
  • Iglesia Las Nieves.
  • Iglesia San Francisco.
  • Iglesia Veracruz.
  • Catedral Primada de Bogotá.
  • Iglesia San Ignacio.
  • Iglesia San Agustín.
  • Iglesia El Carmen.

Ruta 2. Chapinero: Bogotá entre la modernidad y la historia

Zona: Chapinero.

Modalidad: A pie.

  • Iglesia de Lourdes.
  • Iglesia Porciúncula.
  • Iglesia El Pilar.
  • Iglesia Cervantes.
  • Iglesia Santa María de los Ángeles.
  • Iglesia de la Inmaculada.
Turismo religioso en Semana Santa
Bogotá y Cundinamarca se unen para ofrecer rutas imperdibles de turismo religioso. Foto: Crédito: Instituto Distrital de Turismo (IDT) / API

Circuitos

  1. Circuito en el Centro Histórico: recorrido por la Catedral Primada, San Francisco y La Candelaria. En este circuito se resaltan las dos capillas alusivas a la Virgen de los Dolores ubicadas en la Catedral Primada, dando contexto a la Virgen del Topo.
  2. Peregrinaciones a santuarios icónicos: Monserrate, Lourdes y el Señor de los Milagros.
  3. Ruta de la Fe y la Esperanza en el sur: visitas al Divino Niño Jesús y otras iglesias emblemáticas.

A lo largo de estos recorridos se busca destacar también la riqueza histórica, arquitectónica y simbólica de la región a través de sus templos, monumentos, cerros y tradiciones, ofreciendo una experiencia significativa a residentes y visitantes nacionales e internacionales.

En el marco de esta estrategia, artesanos de Guatemala elaboraron un tapete de flores en la entrada de la Catedral Primada, manifestación artística y espiritual que representa devoción, identidad y conexión entre tradiciones religiosas de América Latina.

“Guatemala se une a Bogotá y Cundinamarca en esta segunda edición de la oferta turística religiosa para Semana Santa, con una tradición centenaria como son sus alfombras coloridas y de flores que simbolizan los lazos hermanos y religiosos que nos unen”, destacó Ángela Garzón, directora del IDT.

