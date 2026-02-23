El pueblo de Cundinamarca, reconocido por su rica historia y su bello entorno natural, es un encantador destino cerca de Bogotá

El departamento de Cundinamarca, ubicado en el centro de Colombia, es considerado como uno de los destinos más completos del país.

Sus 116 municipios ofrecen mútiples atractivos para visitantes. Una de estas poblaciones es Cáqueza, ubicada en la provincia de Oriente, a 39 km al suroriente de Bogotá.

Cáqueza es reconocido por su rica historia, su vibrante cultura y su entorno natural privilegiado, según señala la Gobernación de Cundinamarca.

Historia

Cáqueza fue fundado el 23 de octubre de 1600 por el oidor Luis Enríquez y el cacique Lorenzo Gaque. Sin embargo, su historia se remonta a la época precolombina, cuando el territorio estaba habitado por los gúchipas, una comunidad de la confederación muisca.

“El nombre Cáqueza proviene del idioma muisca y significa “cercado o región sin bosque”. Durante la colonia, Cáqueza se consolidó como un importante centro poblado, con la construcción de su primera iglesia en 1601 y su erección como parroquia en 1810″, indica la Gobernación de Cundinamarca.

La iglesia fue reconstruida en varias ocasiones debido a terremotos y deterioros. La edificación actual fue consagrada el 8 de diciembre de 1936.

Caqueza tuvo el título de villa. “Por decreto del 6 de septiembre de 1810 de la Junta Suprema de Santafé, recibió la categoría de villa, con derecho a escudo de armas y a demarcar su territorio por un geógrafo”, subraya la Gobernación.

En este municipio uno de los principales cultivos es la arveja. Foto: Getty Images

En materia económica, la principal actividad productiva es la agricultura. Los cultivos más destacados incluyen arveja, cebolla bulbo, habichuela y maíz. Además, la ganadería y otras actividades comerciales complementan el desarrollo económico del municipio.

Sitios de interés

La Gobernación señala que el municipio es un destino atractivo para quienes buscan experiencias culturales y naturales. Además, destaca entre sus principales atractivos la basílica menor de la Inmaculada Concepción, un importante centro religioso y arquitectónico.

A una hora de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca donde se encuentra la ‘laguna encantada’, un destino ideal para el ecoturismo

De igual manera, resalta al cerro Monruta, considerado como un lugar ideal para el senderismo y la observación de paisajes.

La Capilla del Humilladero otro sitio destacado por su valor religioso y arquitectónico. Fue construida en 1851 por el sacerdote José María Leiva construyó la Capilla del Humilladero. También es conocida como Capilla de Santa Bárbara.

El municipio también cuenta con piscinas naturales y fincas ecoturísticas, que son reconocidas como “espacios perfectos para el ecoturismo y la recreación”.

¿Cómo llegar Caquezá?

Al municipio se accede por la Ruta Nacional 40, que une Bogotá con Villavicencio, y por la Perimetral de Oriente, que conecta con Choachí.