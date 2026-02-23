Turismo

El pueblo de Cundinamarca, reconocido por su rica historia y su bello entorno natural, es un encantador destino cerca de Bogotá

Está ubicado a 39 kilómetros de la capital colombiana.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 11:33 a. m.
Se trata de Cáqueza, Cundinamarca.
Se trata de Cáqueza, Cundinamarca. Foto: Alcaldía de Cáqueza

El departamento de Cundinamarca, ubicado en el centro de Colombia, es considerado como uno de los destinos más completos del país.

Sus 116 municipios ofrecen mútiples atractivos para visitantes. Una de estas poblaciones es Cáqueza, ubicada en la provincia de Oriente, a 39 km al suroriente de Bogotá.

Cáqueza es reconocido por su rica historia, su vibrante cultura y su entorno natural privilegiado, según señala la Gobernación de Cundinamarca.

A casi dos horas de Bogotá: Estos son los encantos del pueblo de Cundinamarca reconocido por su clima frío y relevancia histórica

Historia

Cáqueza fue fundado el 23 de octubre de 1600 por el oidor Luis Enríquez y el cacique Lorenzo Gaque. Sin embargo, su historia se remonta a la época precolombina, cuando el territorio estaba habitado por los gúchipas, una comunidad de la confederación muisca.

Turismo

Planes para realizar en las montañas de Cali: a menos de una hora de la capital del Departamento del Valle

Turismo

Los encantos del pueblo boyacense más cercano al lago más grande de Colombia, un lugar de descanso y gastronomía tradicional

Turismo

Gobierno lanza convocatoria nacional para “embajadores del turismo seguro”, ¿de qué se trata?

Turismo

A solo 30 minutos de Bogotá: el santuario ecológico donde es posible explorar uno de los bosques de niebla más mágicos de Colombia

Turismo

Estas son las nuevas siete maravillas del mundo para 2026, según prestigiosa revista de viajes

Turismo

Los pueblitos sonoros de Antioquia donde la música se vive en cada esquina, que vale la pena visitar

Turismo

Así es el pueblo antioqueño que comparte nombre con el río más largo de Inglaterra, un paraíso con paisajes de ensueño

Turismo

El encantador municipio que albergó a una de las compañías colombianas más importantes del siglo XIX

Turismo

El pueblo de Cundinamarca de clima frío y gran altitud, un acogedor destino a dos horas de Bogotá

Turismo

El pueblo de Cundinamarca cuyo nombre significa ‘nuestra labranza’, un destino de clima frío y paisajes montañosos

“El nombre Cáqueza proviene del idioma muisca y significa “cercado o región sin bosque”. Durante la colonia, Cáqueza se consolidó como un importante centro poblado, con la construcción de su primera iglesia en 1601 y su erección como parroquia en 1810″, indica la Gobernación de Cundinamarca.

La iglesia fue reconstruida en varias ocasiones debido a terremotos y deterioros. La edificación actual fue consagrada el 8 de diciembre de 1936.

Caqueza tuvo el título de villa. “Por decreto del 6 de septiembre de 1810 de la Junta Suprema de Santafé, recibió la categoría de villa, con derecho a escudo de armas y a demarcar su territorio por un geógrafo”, subraya la Gobernación.

cultivo de arveja
En este municipio uno de los principales cultivos es la arveja. Foto: Getty Images

En materia económica, la principal actividad productiva es la agricultura. Los cultivos más destacados incluyen arveja, cebolla bulbo, habichuela y maíz. Además, la ganadería y otras actividades comerciales complementan el desarrollo económico del municipio.

Sitios de interés

La Gobernación señala que el municipio es un destino atractivo para quienes buscan experiencias culturales y naturales. Además, destaca entre sus principales atractivos la basílica menor de la Inmaculada Concepción, un importante centro religioso y arquitectónico.

A una hora de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca donde se encuentra la ‘laguna encantada’, un destino ideal para el ecoturismo

De igual manera, resalta al cerro Monruta, considerado como un lugar ideal para el senderismo y la observación de paisajes.

La Capilla del Humilladero otro sitio destacado por su valor religioso y arquitectónico. Fue construida en 1851 por el sacerdote José María Leiva construyó la Capilla del Humilladero. También es conocida como Capilla de Santa Bárbara.

El municipio también cuenta con piscinas naturales y fincas ecoturísticas, que son reconocidas como “espacios perfectos para el ecoturismo y la recreación”.

¿Cómo llegar Caquezá?

Al municipio se accede por la Ruta Nacional 40, que une Bogotá con Villavicencio, y por la Perimetral de Oriente, que conecta con Choachí.

Más de Turismo

x

Planes para realizar en las montañas de Cali: a menos de una hora de la capital del Departamento del Valle

Aquitania

Los encantos del pueblo boyacense más cercano al lago más grande de Colombia, un lugar de descanso y gastronomía tradicional

El Ministerio de Comercio lanzó una nueva convocatoria denominada ‘embajadores del turismo seguro'.

Gobierno lanza convocatoria nacional para “embajadores del turismo seguro”, ¿de qué se trata?

Parque Natural Chicaque

A solo 30 minutos de Bogotá: el santuario ecológico donde es posible explorar uno de los bosques de niebla más mágicos de Colombia

Nuevas siete maravillas del mundo 2026

Estas son las nuevas siete maravillas del mundo para 2026, según prestigiosa revista de viajes

La música ha consolidado a varios municipios de Antioquia como destinos de turismo cultural.

Los pueblitos sonoros de Antioquia donde la música se vive en cada esquina, que vale la pena visitar

Támesis, el pueblo antioqueño conocido como la 'tierra del siempre volver, que deja una huella imborrable en sus visitantes

Así es el pueblo antioqueño que comparte nombre con el río más largo de Inglaterra, un paraíso con paisajes de ensueño

x

El encantador municipio que albergó a una de las compañías colombianas más importantes del siglo XIX

Santa Marta

Estos son los mejores destinos turísticos que puede visitar en Santa Marta tras el cierre temporal del Parque Tayrona

El monumento Cristo Rey es una de las megaobras de las que ya disfrutan los habitantes de Cúcuta y sus turistas.

Esta es la ciudad de Colombia donde reposa el monumento a Cristo Rey más antiguo del país

Noticias Destacadas