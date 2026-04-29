Cinco pueblos de clima cálido cerca de Bogotá para visitar este fin de semana festivo de mayo

¿Sin planes para este puente festivo de mayo? No se preocupe, aún queda tiempo para organizar una escapada corta y salir de la rutina a pocos kilómetros de Bogotá.

Uno de los mayores atractivos de la capital colombiana es su cercanía a destinos llenos de encanto que combinan naturaleza, cultura y tranquilidad, ideales para desconectarse y recargar energías en un fin de semana.

Así es el pueblo antioqueño, conocido como ‘ciudad astillero’, que sorprende con su mezcla de aventura, cultura y tradición

Este es el top cinco de los pueblos preferidos por los viajeros

1. Melgar

A menos de tres horas de Bogotá, se encuentra este municipio perfecto para los amantes de los destinos de clima cálido y las tardes de piscina.

Con una temperatura promedio de 30 grados centígrados, este lugar es famoso por sus balnearios y cascadas, ideales para refrescarse en esas tardes soleadas.

Parque principal de Melgar (Tolima) Foto: Alcaldía de Melgar

2. Anapoima

Este destino se ha consolidado como un verdadero refugio para quienes buscan tranquilidad y conexión con la naturaleza. Con una temperatura promedio cercana a los 30 grados centígrados, ofrece un clima cálido ideal para descansar y disfrutar al aire libre.

Entre sus principales atractivos destacan los ciclopaseos, las caminatas ecológicas, el barranquismo y los recorridos en cuatrimoto, experiencias que invitan a explorar su entorno natural.

Anapoima es uno los destinos ideales para visitar en Cundinamarca. Foto: Getty Images

3. Girardot

Situado a menos de cuatro horas de Bogotá, Girardot es un municipio que cautiva a los viajeros por su clima cálido, con una temperatura promedio de 23 grados centígrados, y su valioso legado histórico como antiguo puerto fluvial.

Allí, el Parque Acuático Piscilago, con piscinas, toboganes y un zoológico, se consolida como uno de los atractivos imperdibles, incluyendo también el Parque de la Locomotora y una amplia oferta de alojamientos con piscinas y actividades recreativas.

Piscilago incluye servicios de transporte, restaurantes y hoteles. Foto: Instagram @piscilagocol

4. Villeta

Conocido como ‘la capital de la panela’, este pueblo a menos de tres horas de Bogotá cuenta con una temperatura promedio de 26 grados centígrados, y brinda a sus visitantes varios espacios ideales para conectarse con la naturaleza y respirar aire puro.

Uno de sus mayores atractivos es el Salto de los Micos, una hermosa cascada que se convierte en un escenario perfecto para relajarse.

Villeta es uno de los lugares de clima cálido cerca de Bogotá. Foto: Getty Images

El pueblo del Eje Cafetero en el que se “vive sabroso”, un destino reconocido por su arquitectura y bellos paisajes

5. La Mesa

A menos de dos horas de Bogotá, su combinación de clima cálido con actividades al aire libre convierte este municipio en un destino imperdible.

Entre las actividades que se pueden disfrutar destacan caminatas ecológicas y avistamiento de aves mientras se disfruta un contacto cercano con la naturaleza.

La Mesa, Cundinamarca, un destino ideal para visitar en un fin de semana. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de La Mesa, Cundinamarca / API

Estos destinos reúnen la mezcla ideal de diversión, naturaleza y descanso, ideales para visitar durante un fin de semana y mucho mejor si tiene festivo incluido para descansar con más calma.