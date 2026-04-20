Pensar en vacaciones es para muchas personas uno de sus mayores placeres. Tener la oportunidad de salir de la rutina, ir a otros lugares, conocer y aprender de otras culturas, mientras se disfruta en familia o con amigos de planes diferentes, es algo que no tiene precio.

El efectivo método para que no quede ningún espacio vacío en el equipaje de mano y que quepa todo

En esa planeación, uno de los aspectos clave es el equipaje, pues su alistamiento depende no solo del lugar al que se viajará, sino del clima, la agenda que se desarrollará y también de la cantidad de días que la persona se quedará.

En ese orden de ideas, hay quienes prefieren llevar un gran equipaje con el fin de incluir todo lo que consideran necesario y, en ocasiones, hasta lo que no necesitan, pero también hay turistas que prefieren viajar ligeros con el fin de evitarse complicaciones durante el trayecto.

En este caso hay trucos que ayudan y facilitan la preparación del equipaje, incluyendo todo lo que se puede necesitar.

Las maletas de mano obligan a ser prácticos a la hora de empacar. Foto: Getty Images

Una de las primeras recomendaciones es empacar prendas que puedan usarse varias veces haciendo diferentes combinaciones; esto ayuda a ahorrar espacio y evita el sobrepeso de la maleta. Aquí la clave está en empacar bufandas, joyas y zapatos para cambiar el look y que se vea diferente en cada postura.

Otro de los trucos, según el blog Abroad with Ash es empacar prendas básicas que combinen con todo y que sean piezas clásicas. El truco, una vez más, está en la combinación.

Viajar ligero de equipaje es fácil. Algunos trucos sirven para ahorrar espacio. Foto: Getty Images

Minimizar el neceser

No es posible llevar una maleta de mano para un viaje largo si se empacan muchos artículos de cuidado personal o estos son de gran tamaño. Es importante asegurarse de que todo sea pequeño; esto también es clave para evitar complicaciones en el avión.

Otro aspecto a tener en cuenta es el uso de bolsas de compresión, pues no solo se ahorra espacio al comprimir la ropa, sino que, además, se mantiene todo organizado dentro de la maleta. Esto facilita, además, los traslados de hotel o de ciudades, pues en cada lugar simplemente se transfieren las bolsas a los cajones y armarios sin mayor inconveniente.

La maleta de mano es clave para viajar ligero de equipaje. Foto: Getty Images

Para nadie es un secreto que, en el proceso de empaque, uno de los dolores de cabeza son los zapatos. En este caso, lo ideal es llevar solo tres pares y empacar aquellos que sean ligeros y que se puedan comprimir, es decir, aquellos de tela que se pueden aplanar o sandalias que se puedan juntar; en general, zapatos flexibles.

Por último, es clave llevar puestas las prendas más voluminosas. En este caso se incluyen botines o zapatillas deportivas, la chaqueta y las prendas de arriba que sean más gruesas y puedan ocupar mucho espacio.

La maleta de mano puede complementarse con una mochila para llevar en la espalda, que sea ese artículo personal al que los viajeros tienen derecho en sus viajes, que es adicional al equipaje de mano y que es viable transportarlo en la cabina del avión.