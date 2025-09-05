A la hora de tomar unos días de vacaciones o de descanso, uno de los aspectos que parecen molestos y que en ocasiones suelen tornarse hasta complejos es la empacada de la maleta.

Este proceso suele ser complicado porque es importante tener en el radar aspectos como las condiciones climáticas, la duración del viaje, el tipo de actividades que se realizarán y hasta imprevistos como cambios de planes o emergencias.

Muchas personas dudan entre empacar de más “por si acaso” o llevar solo lo esencial para evitar cargas innecesarias, que no solo complican, sino que pueden ocasionar sobrecostos que no siempre el viajero está dispuesto a asumir. A veces hacer esta tarea, aparentemente simple, se convierte en un verdadero reto logístico.

Teniendo en cuenta esto y que hay viajeros a quienes les gusta llevar solo un equipaje de mano, es clave recurrir a trucos o sencillos métodos que ayudan a que todo quepa y no se queden por fuera cosas que pueden ser esenciales.

Empacar bien la maleta de viaje es clave para evitar contratiempos. | Foto: Getty Images

Antes que nada, lo primero que se debe hacer para facilitar la empacada del equipaje es una lista de los elementos imprescindibles, luego de valorar el clima del destino y planificar las cosas o actividades que se harán.

Ya con esto claro, es posible empacar las cosas que no deberían faltar en el equipaje y, para aprovechar cada uno de los espacios de la maleta, el mejor truco es enrollar las prendas. Esta técnica es ideal para ahorrar espacio en la maleta porque permite compactar la ropa de forma más eficiente.

Al enrollar las prendas, estas ocupan menos volumen, lo que facilita aprovechar cada rincón disponible en la maleta. Además, los rollos pueden colocarse uno junto a otro como piezas de un rompecabezas, eliminando espacios vacíos entre ellos y permitiendo llevar más cosas en el mismo espacio.

A esto se suma que es una técnica que reduce la aparición de arrugas en las prendas que suelen estropearse con facilidad. Al no haber pliegues marcados como en el doblado tradicional, la ropa llega en mejor estado al destino final.

El tamaño de la maleta de viaje es clave para evitar complicaciones a la hora de emprender una nueva aventura. | Foto: Getty Images

Las prendas adecuadas

Para empacar la maleta y ganar espacio es clave escoger las prendas adecuadas. Un aspecto determinante es revisar el clima del destino antes de decidir qué llevar. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que a veces llueve en lugares soleados, entonces es clave empacar la ropa indicada.

Otro de los trucos es elegir prendas ligeras, fáciles de combinar y que sequen rápido. Este último aspecto es clave por si se requiere lavar alguna de ellas por cualquier razón.