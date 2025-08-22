Suscribirse

Cinco pasos sencillos para evitar que la ropa se arrugue en la maleta de viaje

Tenga en cuenta estas prácticas recomendaciones.

Redacción Turismo
22 de agosto de 2025, 6:58 p. m.
Una ubicación estratégica le puede ayudar a solucionar este problema.
Es clave seguir algunos trucos para que la ropa no se arrugue al meterla en la maleta de viaje | Foto: Getty Images

Empacar la maleta de viaje es un proceso que debe realizarse a conciencia, tomándose el tiempo necesario y planeando muy bien los que se llevará dependiendo de las características o propósitos de la partida a otro lugar.

Una de las problemáticas a las que se enfrentan quienes alistan su equipaje es a que las prendas se arruguen y no lleguen al destino final en las condiciones que se espera, lo que puede ocasionar inconvenientes si no se consigue una plancha que lo solucione.

Contexto: Cuatro reglas sencillas para empacar zapatos adecuados en la maleta de viaje, ganar espacio y evitar sobrepeso

Normalmente, ocurre que la ropa se arruga por la presión, el roce y el plegado prolongado. Cuando se doblan las prendas y se colocan sobre otras, el peso de las capas superiores genera presión sobre las inferiores, lo que hace que las fibras del tejido se compriman y se deformen.

Equipaje de viaje
Es clave planear cómo se empaca una maleta de viaje. | Foto: Getty Images

Además, el movimiento durante el transporte provoca fricción entre las prendas, lo que acentúa las arrugas, especialmente en telas más delgadas o delicadas. Sin embargo, hay algunos trucos que pueden aplicarse para minimizar esta situación.

Seleccionar bien las prendas

Lo primero es tratar de seleccionar prendas que sean de una tela más elástica. Por ejemplo, el lino es un material que tiende a arrugarse muy fácilmente, por lo que es mejor evitarlo. Así las cosas, lo mejor es optar por ropa de poliéster o nailon, dos materiales que no se arrugan con facilidad y son óptimos para incluir en la maleta.

Contexto: El efectivo método para empacar una maleta pequeña para un viaje largo

Maleta adecuada

Un segundo aspecto a tener en cuenta es la maleta que se vaya a usar y cómo se adapta lo que se planea llevar a las capacidades de la misma. Por ejemplo, si se va a llevar una pequeña, no se puede pretender empacar mucha ropa porque sí o sí se arrugará. Es clave que las prendas y demás artículos no vayan tan ocupados.

Maleta de viaje: ¿Cuáles son los mejores colores para combinar ropa al empacar?
Hay materiales que no son indicados para llevar en una maleta de viaje porque se arrugan. | Foto: Getty Images

Bolsas plásticas

Una manera más de evitar que la ropa se arrugue en la maleta es usar bolsas de plástico grandes y el truco, según el portal de estilo de vida unCOMO, está en meter en ellas las prendas que tengan más tendencia a arrugarse, ubicando solo una pieza por bolsa pues, si se mete más de una, se arrugarán igual. El plástico consigue que la ropa se deslice y se mueva más libremente, evitando que aparezcan las arrugas.

Contexto: ¿Cómo hacer para que la maleta de viaje no se exceda en peso? Es muy fácil, tenga en cuenta estas recomendaciones

Ocupar todos los espacios

Otro paso que no debería dejarse de lado es ubicar prendas como calcetines o ropa interior entre los espacios que queden libres, lo que ayudará a que la ropa se fije mejor en la maleta, evitando que se arrugue mucho.

Lo pesado debajo

Una opción más es colocar las prendas que más pesen y ocupen espacio en la parte de abajo y dejar en la parte superior aquellas más finas, ligeras o delicadas para evitar que se queden demasiado presionadas, lo que ayudará a que se arruguen menos.

